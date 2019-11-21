«Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз: Крикунов наберёт очки в Хельсинки

22 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Йокерит” в Хельсинки встретится с московским “Динамо”. Букмекеры не видят в этой игре фаворита: поставить на победу любой команды в основное время можно с коэффициентом 2.50.

Анализ матча «Йокерит» — «Динамо Москва» (22.11.2019)

“Йокерит” сразу же после завершения паузы на Евротур получил неприятный отрезок календаря. Выездное турне по Дальнему Востоку и Челябинску в целом сложилось достойно: две победы в основное время (3:2 над “Куньлунем” и 5:2 над “Трактором”), одно поражение по буллитам (2:3 Б во Владивостоке) и одно — в основное время (1:4 в Хабаровске).



Пять очков в четырёх матчах за шесть суток — это хорошо. С точки зрения турнирной таблицы дела обстоят прилично: уверенное место в зоне плей-офф, по потерянным очкам “джокеры” идут вровень со СКА, который, на секундочку, занимает второе место в Западной конференции.



Проблема в другом — времени на восстановление после командировки на Дальний Восток оказалось немного. Ещё 19 ноября финны играли в Челябинске, а уже 22-го числа им предстоит биться с московским “Динамо”. Пик обратной акклиматизации после серьёзной смены часовых поясов обычно приходится на 3-4-й день.



Словом, “Йокерит” вряд ли покажет цельный и ровный хоккей на протяжении 60 минут. «Скамейка» у Лаури Марьямяки довольно скромная, возможностей для ротации немного, так что избежать неудачных отрезков будет трудно. Вроде бы у “Динамо” есть всё необходимое, чтобы взять два очка.



Но дело в том, что календарь бело-голубых ничуть не лучше. После перерыва на матчи сборных москвичи не знают отдыха. Они с 12 ноября живут по графику “игра через день”. Соответственно поединок в Хельсинки станет для них шестым за 10 суток. И всё это на фоне травм.



В Финляндии “Динамо” заканчивает выездную серию по маршруту Нижнекамск — Рига — Хельсинки, после которой получит долгожданную паузу. С “Нефтехимиком” получалось практически всё. Несмотря на итоговый счёт (6:4), никакой интриги не было и близко: хозяева уже к дебюту третьего периода горели с разницей в пять шайб. В концовке они забили три гола за 170 секунд, потому что соперник расслабился и бросил играть.



А вот в Латвии пришлось очень непросто. Подопечные Владимира Крикунова владели инициативой и не давали Андрею Макарову перевести дух, однако едва ушли от поражения в основное время (4:3 ОТ). Выручило большинство — три шайбы были заброшены в формате “5 на 4”, а решающий гол Вадим Шипачёв провёл за секунду до окончания овертайма.



Ключевой вопрос теперь, сколько сил и эмоций осталось у гостей после столь сложного матча. Даже при самой качественной физической подготовке жутко плотный календарь при регулярных перелётах грозит осложнениями. Вот и получается, что в Хельсинки сойдутся две команды, выступающие на фоне усталости.



Многое будет зависеть от того, кто выиграет “конёк”. Проверим победу “Йокерита” в первом периоде за 3.06. Финны входят в число лучших команд КХЛ на этом отрезке, а вот москвичи занимают лишь 18-е место. После утомительной игры с рижанами им наверняка потребуется какое-то время, чтобы разбегаться.

Вторая ставка — Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.03. Дело в том, что “Динамо” традиционно удачно играет в Финляндии. В восьми последних выездных матчах с “Йокеритом” с учётом плей-офф одержано семь побед. Если рассматривать только регулярные чемпионаты, статистика ещё внушительнее — пять выигрышей кряду.

Ставки на матч «Йокерит» — «Динамо Москва»

“Динамо” традиционно удачно играет в Финляндии. В восьми последних выездных матчах с “Йокеритом” с учётом плей-офф одержано семь побед. Если учитывать только регулярные чемпионаты, статистика ещё внушительнее — пять выигрышей кряду. Зацепиться за очки бело-голубым точно по силам, так что возьмём Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.03.



Ставка №1: победа “Йокерита” в первом периоде за 3.06.



Ставка №2: “Динамо” не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.03.