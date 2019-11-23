«Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: атака манкунианцев превратится в тыкву

24 ноября в матче 13-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде встретится с «Манчестер Юнайтед». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 2.20.

Анализ матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (24.11.2019)

Дожили: коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» в матче с новичком английской Премьер-лиги (пусть и на чужом поле) сильно превышает «двойку». И ведь никаких особенных вопросов этот факт не вызывает, расклад сил кажется вполне логичным и справедливым. У кого-то даже может возникнуть ощущение, что хозяев недооценили.

«Шеффилд» действительно очень хорош. Турнирная таблица в АПЛ сейчас крайне условна из-за уникальной плотности — между пятым и 16-м местом всего четыре очка разницы, то есть две неудачные игры могут спокойно опустить команду из зоны еврокубков в опасную близость от зоны вылета.

И тем не менее, именно «клинки» ушли на международную паузу пятой командой чемпионата Англии. Они не пытаются подолгу владеть мячом и стремятся действовать вертикально, но делают это пугающе эффективно. В 12 турах пропущено всего девять голов, это второй показатель в турнире. Меньше только у «Лестера» (8).

Нет, серьёзно: «Ливерпуль» пропустил 10 раз, «Манчестер Сити» — 13. Новичок элитного дивизиона не проигрывает с сентября (0:1 от «Ливерпуля» на своём поле, единственный гол получили из-за чудовищной ошибки вратаря), хотя с тех пор играл, например, с «Арсеналом» (1:0), а также гостил у «Вест Хэма» (1:1) и «Тоттенхэма» (1:1).

«Шеффилд» играет в три центральных защитника, хорошо обороняется на флангах и отличается прекрасной физической готовностью. Это атлетичная команда с большим количеством высокорослых футболистов, которая редко проигрывает верховые единоборства в своей штрафной.

Раз так, фактор отсутствия Поля Погба рискует стать ключевым. Француз при всей своей лени и инфантильности способен придумать обостряющую передачу, а без него позиционные атаки «дьяволов» упрощаются до бесконечных навесов с флангов и надежды на озарение кого-то из группы атаки. Чаще всего беспочвенные.

«МЮ» провёл в АПЛ шесть выездных матчей: три раза не забил ничего, дважды ограничился одним мячом и однажды отгрузил три гола «Норвичу». Впрочем, оборона «канареек» по праву считается одной из худших в чемпионате, так что гордиться тут особо нечем. ИТМ 1 мяча «МЮ» за 2.50 смотрится любопытно.

Также стоит рассмотреть вариант «обе забьют меньше 1,5 мяча» за 2.22. Встречаются две ярко выраженные низовые команды, которые редко пропускают. Заключительная ставка — победа «Манчестер Юнайтед» по угловым за 2.02. Гостям придётся играть первым номером, а высокая плотность в центре вынудит их часто переводить мяч на фланги. Пять-шесть угловых подопечные Уле Гуннара-Сульшера наверняка сообразят.

Ставки на матч «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед»

«Шеффилд» в 12 матчах АПЛ пропустил лишь девять раз и занимает второе место по этому показателю, опережая «Ливерпуль» и «Ман Сити». «МЮ» провёл в АПЛ шесть выездных матчей: три раза не забил ничего, дважды ограничился одним мячом. ИТМ 1 мяча гостей за 2.50 напрашивается, особенно при учёте отсутствия Поля Погба.

Ставка №1: ИТМ 1 мяча «Манчестер Юнайтед» за 2.50.

Ставка №2: победа «Манчестер Юнайтед» по угловым за 2.02.