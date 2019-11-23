«Урал» — «Спартак». Прогноз: Тедеско летит навстречу еврокубкам

24 ноября на стадионе «Екатеринбург Арена» «Спартак» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встретится с «Уралом». Поединок начнётся в 14:00 мск. Эксперты склоняются к успеху красно-белых. Сделать ставку на команду Доменико Тедеско в букмекерских конторах можно за 2.09. Победа «шмелей» оценена аналитиками коэффициентом 3.68.

Прогноз матча «Урал» — «Спартак» (24.11.2019)

Под руководством Доменико Тедеско «Спартак» набрал семь очков в четырёх матчах РПЛ и уже постепенно засматривается на место в еврокубках. Учитывая возможный спад «Ростова» из-за проблем с финансами и отсутствие стабильности у ЦСКА, красно-белые вполне способны по итогам сезона подняться в топ-5.

Доменико Тедеско получил дополнительное время для внедрения своих принципов, поэтому на ближайший поединок против «Урала» красно-белые могут выйти ещё более сыгранными. Да, некоторых футболистов «Спартака» вызывали в национальные сборные, но всё же большая часть команды полноценно готовилась к матчу под руководством немецкого специалиста.

За три последних тура «Урал» дважды выдал нулевую ничью, но даже это не мешает «шмелям» оставаться одним из самых весёлых коллективов лиги. Команда Дмитрия Парфёнова забила 21 мяч, а пропустила 29. Проблемы в обороне не позволяют клубу из Екатеринбурга претендовать на зону в еврокубках, хотя с атакой дела обстоят куда интереснее.

Эксперты считают фаворитом предстоящего матча «Спартак». В букмекерских конторах победа красно-белых доступна за коэффициент 2.09. Пожалуй, стоит проверить. Коллектив Доменико Тедеско выступит на чужом поле против одного из самых неудобных соперников, но для немецкого специалиста прошлое не имеет серьёзного значения.

В шести последних матчах против «Спартака» у команды Дмитрия Парфёнова четыре победы, ничья и поражение. В первом круге «Урал» на выезде выиграл 2:1, однако теперь у красно-белых другой тренер. Доменико Тедеско – это совершенно иной подход и принципы. «Шмели» столкнутся не с набором имён, а с обученным коллективом.

Дмитрий Парфёнов старается ставить своей команде атакующий футбол, а уж в родных стенах «шмели» периодически и вовсе забывают об обороне. К чему это приводит? В четырёх последних домашних матчах в РПЛ у «Урала» следующие результаты: 2:4 с «Краснодаром», 0:3 с ЦСКА, 1:3 с «Зенитом» и 1:2 с «Оренбургом». Гости «Екатеринбург Арены» чувствуют себя превосходно.

У «шмелей» перед паузой на матчи сборных был неудачный период. Дмитрий Парфёнов способен снова наладить игру команды, но и «Спартак» не сидит сложа руки. Потенциал красно-белых явно выше, нежели шестая строчка. До зимнего перерыва Тедеско постарается максимально приблизиться к зоне еврокубков, а для этого необходимо брать три очка с «Уралом».

Ставка на матч «Урал» — «Спартак»

В шести последних матчах против «Спартака» у «Урала» лишь одно поражение, но теперь москвичей возглавляет Доменико Тедеско. У «шмелей» четыре подряд неудачи в родных стенах, поэтому за коэффициент 2.09 мы сделаем ставку на победу гостей. Красно-белые постараются приблизиться к зоне еврокубков.

Ставка: победа «Спартака» с коэффициентом 2.09.

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