«Ювентус» — «Атлетико». Прогноз: Симеоне получит «двойку» от «старой синьоры»

26 ноября в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» примет мадридский «Атлетико». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают фаворитом поединка «старую синьору». Сделать ставку на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 2.15. Победа «матрасников» оценивается аналитиками коэффициентом 4.06.

Прогноз матча «Ювентус» — «Атлетико» (26.11.2019)

«Ювентус» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, с огромной вероятностью аналогичного результата добьётся «Атлетико». В группе D всё изначально было понятно с топ-2, но в ближайшем поединке между европейскими грандами будет на что посмотреть. Обе команды далеки от оптимальной формы, поэтому не стоит исключать сюрпризы.



Под руководством Сарри «старая синьора» лидирует в Серии А, несмотря на феноменальные выступления «Интера». Да и в Лиге чемпионов у «Ювентуса» с результатами полный порядок. С другой стороны, вопросы вызывает игра чемпиона Италии и распределение ролей в коллективе. Тот же Роналду порой позволяет себе лишнее.

«Атлетико» всё никак не может наладить игру после частичного обновления команды. «Матрасникам» мешают травмы, да и в специфическую схему Диего Симеоне вписаться способен далеко не каждый. В пяти последних матчах у мадридцев лишь одна победа, хотя в соперниках не было ни одного топ-клуба.



Букмекеры предлагают коэффициент 2.15 на чистую победу «Ювентуса», но есть и другой интересный вариант. За 2.29 можно сделать ставку на индивидуальный тотал «старой синьоры» больше 1,5. В теории виктория хозяев со счётом 1:0 возможна, однако слишком много козырей на стороне итальянцев.



В составе обеих команд хватает потерь, но состав «Ювентуса» куда глубже и мастеровитее. У «Атлетико» наметились проблемы в обороне: «матрасники» пропускают в пяти матчах подряд, что само по себе удивительно. Если команде Диего Симеоне забивают «Алавес», «Эспаньол» и «Гранада», то «старая синьора» претендует на нечто большее, чем одна пробоина.



В первом круге «Ювентус» отгрузил два мяча на стадионе «Ванда Метрополитано», хотя мог забить ещё. «Старая синьора» выглядела уверенно на поле «Атлетико», а теперь постарается порадовать фанатов в родных стенах. Чемпион Италии в каждом туре группового этапа Лиги чемпионов забивал не меньше пары голов, а «матрасники», например, получили 1:2 от «Байера».



Удивительно, что на столь перспективную ставку дают вкусный коэффициент 2.29. Чтобы понять, насколько хорош этот вариант, следует задать простой вопрос: вы бы стали играть индивидуальный тотал «Ювентуса» меньше 1,5 за 1.61? Ответ очевиден.



У хозяев нет серьёзной турнирной мотивации, но это только в теории. «Старая синьора» явно не захочет выходить в плей-офф со второго места. Разница невелика, но лучше для итальянцев занять первую строчку. Помимо командного настроя существует ещё и персональный. У «Ювентуса» такая сумасшедшая группа атаки, что даже Криштиану Роналду не всегда получает столько времени, сколько хочет.



Внутренняя конкуренция послужит великолепным стимулом для «Ювентуса». Недавно с «Аталантой» сделал дубль Игуаин, набрал хорошую форму Дибала, рвётся в бой несмотря на повреждение Роналду. Мастеров у Сарри хватает. «Атлетико» умеет терпеть, держать строй и добиваться нужного результата, но в последних матчах соперники «матрасников» чувствуют себя вольготнее, чем прежде.

Ставка на матч «Ювентус» — «Атлетико»

Букмекеры предлагают щедрый коэффициент 2.29 на индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «старая синьора» во всех матчах забивала не меньше двух голов, включая поединок с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано». Оборона «матрасников» стала регулярно давать сбои, поэтому сделаем упомянутую ставку на команду Маурицио Сарри.



Ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 2.29.

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