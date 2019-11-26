«Валенсия» — «Челси». Прогноз: Лэмпард сделает выводы после поражения в Лондоне

26 ноября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов “Валенсия” в Валенсии встретится с “Челси”. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 2.26.

Анализ матча «Валенсия» — «Челси» (26.11.2019)

Группа Н оказалась одной из самых весёлых в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Позади четыре тура, а сразу три клуба набрали по семь очков. Это “Аякс”, “Челси” и “Валенсия”. Квартет замыкает скромный “Лилль”, который разжился всего одним баллом и не сумел прыгнуть выше головы. Еврокубки закончатся для французов уже в декабре.



Непосредственно по качеству футбола уровень разнится. “Аякс” и “Челси” превосходят “Валенсию”, которая после сомнительной смены тренера ожидаемо не смогла сделать шаг вперёд. В нападении никакого прогресса не наблюдается, набирать очки удаётся за счёт индивидуального мастерства отдельных исполнителей и отлаженных стандартов.

А в обороне испанцы заметно просели, повадившись пропускать ото всех подряд. Скажем, в семи последних матчах Примеры “летучие мыши” лишь раз сохранили ворота в неприкосновенности. Неудивительно, что положение в турнирной таблице на таком фоне выглядит печально: 20 очков в 14 турах и 10-е место.



В минувшую субботу подопечные Альберта Селадеса уступили в гостях “Бетису” (1:2). Команды обменялись голами в первом тайме, после чего хозяева забрали мяч и постепенно наращивали давление на чужие ворота. На 93-й минуте соперник дрогнул и остался ни с чем. Поражение обидное, но справедливое. Моментов у “летучих мышей” практически не было.



“Челси”, конечно, смотрится куда солиднее. Победная серия из шести встреч АПЛ прервалась лишь в минувшем туре на “Этихаде” (1:2). При этом “Манчестер Сити” вполне мог снова потерять очки. Синие даже одолели команду Хосепа Гвардиолы по владению мячом, однако с завершением в решающей стадии мало что получалось. Несколько раз в выгодных ситуациях они просто не попадали в ворота.



Реализация остаётся одной из главных проблем для “Челси”. Именно из-за неё лондонцы находятся в не самом устойчивом положении в еврокубках. Групповой этап они начали с обидного поражения от “Валенсии” (0:1) на своём поле, где растранжирили уйму моментов включая пенальти и пропустили в безобидной ситуации.



Частично фортуна вернула должок в поединке с “Аяксом”, когда голландцы спокойно вели с разницей в два мяча, но из-за двух удалений подряд потеряли очки (4:4). И тем не менее встреча на “Месталье” становится для англичан ключевой: просто так выиграть на этом стадионе нелегко даже признанным грандам, а ведь мы говорим о коллективе с обилием молодых футболистов.



Тем не менее ставить против такого “Челси” трудно. Всё же по качеству футбола разница заметна, а напугать синих “Местальей” после игры на “Этихаде” с озлобленным “Манчестер Сити” вряд ли удастся. Проверим Х2 + ТМ 3,5 мяча за 2.15. Мотивация простая: на кону стоит многое, шансы проигравшего выйти из группы заметно уменьшатся. Потому соперникам нет смысла торопиться.



По той же причине возьмём “гол в первые 25 минут — нет” за 2.21. Скорее всего, дебют получится аккуратным, а главной задачей на стартовые минуты будет просто отыграть на ноль и не предоставить противнику фору. Игра может раскочегариться ближе к перерыву, однако сперва, есть подозрение, мяч станет часто гостить в середине поля.

Ставки на матч «Валенсия» — «Челси»

“Челси” превосходит испанцев по качеству футбола, однако свои трибуны выравнивают шансы. Начало вряд ли выдастся ярким: на кону стоит многое, шансы проигравшего выйти из группы заметно уменьшатся. Потому соперникам нет смысла торопиться. Проверим “гол в первые 25 минут — нет” за 2.21.



Ставка №1: “Челси” не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 2.15.



Ставка №2: гол в первые 25 минут — нет за 2.21.