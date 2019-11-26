«РБ Лейпциг» — «Бенфика». Прогноз: соперники «Зенита» устроят шоу в Германии

27 ноября на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» примет «Бенфику». Встреча начнётся в 23:00 мск. Согласно котировкам экспертов, явным фаворитом считаются «быки». Сделать ставку на команду Юлиана Нагельсмана в букмекерских конторах можно за 1.5. Победа «орлов» оценивается аналитиками коэффициентом 6.95. Специалисты ожидают высокую результативность. Тотал больше 2,5 доступен за 1.6.

Прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Бенфика» (27.11.2019)

«РБ Лейпциг» перед пятым туром группового этапа Лиги чемпионов расположился на первой строчке в квартете G. У команды Юлиана Нагельсмана три победы и одно поражение, а у «Бенфики» противоположный результат. «Орлы» постараются встать на подножку уходящего поезда, но сделать это будет крайне непросто.



«РБ Лейпциг» набрал какую-то сумасшедшую форму. В пяти последних матчах «быки» выдали 6:1 с «Вольфсбургом», 8:0 с «Майнцем», 2:0 с «Зенитом», 4:2 с «Гертой», и 4:1 с «Кёльном». В Бундеслиге команда Юлиана Нагельсмана отстаёт от лидера лишь на одно очко, а в Лиге чемпионов может гарантировать себе выход в плей-офф за тур до окончания группового этапа.

У «Бенфики» всё прекрасно в Португалии. «Орлы» вышли в следующую стадию Кубка страны, а в Примейре занимают первую строчку, опережая «Порту» на пару очков. Впрочем, успехи коллектива Бруну Лаже распространяются исключительно на внутренние турниры. В Лиге чемпионов сказывается более высокий уровень соперников.



«РБ Лейпциг» идёт фаворитом у букмекеров, и в этом нет ничего удивительного. У «быков» куда глубже и мастеровитее состав, перспективный, но уже опытный тренер, фактор своего поля и преимущество в личных встречах. Смущает только потенциальная прибыль. На победу хозяев дают скромные 1.5, а брать фору «-1,5» уже рискованно.



Команды Юлиана Нагельсмана всегда играют в атакующий футбол. «Бенфика» также стремится действовать с позиции первого номера, да и в целом «орлам» необходимо думать исключительно о победе. Ничья гостей не устроит, а «РБ Лейпциг» ни с кем не станет играть на удержание в родных стенах.



Классический тотал больше 2,5 идёт за 1.6. но, если добавить вариант с голом в исполнении обеих команд, то выйдут приличные 1.9. Согласитесь, счёт 3:0 маловероятен, поэтому мы увеличиваем коэффициент на 0.3 практически ничем не рискуя. С «Гертой» и «Кёльном» «быки» обменивались мячами, а результативность превосходила ожидания специалистов.



Статистика «Бенфики» также в нашу пользу. Во всех предыдущих матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с участие «орлов» выбранная ставка срабатывала: 1:2 с «РБ Лейпциг», 1:3 с «Зенитом», 2:1 и 1:3 с «Лионом». У коллектива Бруну Лаже серьёзные проблемы в обороне, но в атакующей группе хватает мастеров серьёзного уровня.

Ставка на матч «РБ Лейпциг» — «Бенфика»

В противостоянии «быков» и «орлов» соперники будут играть на победу. За коэффициент 1.9 мы сделаем ставку на гол в исполнении обеих команд и общий тотал больше 2,5. Во всех четырёх матчах «орлов» на групповом этапе Лиги чемпионов выбранный нами вариант проходил. «РБ Лейпциг» также любит результативные поединки, в которых обмен ударами становится обыденностью.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.9.

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