«Ак Барс» — «Сочи». Прогноз: лучший клуб КХЛ продлит победную серию

29 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Ак Барс” в Казани встретится с ХК “Сочи”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время можно с коэффициентом 1.48.

Анализ матча «Ак Барс» — «Сочи» (29.11.2019)

“Ак Барс” продолжает сметать всё на своём пути. В семи последних матчах одержано семь побед, на этом отрезке лишь однажды казанцы пропустили больше одной шайбы. Было это в “зелёном дерби” (4:3 Б), которые в последнее время стабильно получаются результативными.



Справедливости ради, даже там оборона долгое время выглядела крепко. Уфимцы смогли уйти с 1:3 в самой концовке поединка, а спасительную шайбу вообще забросили за шесть секунд до сирены. Вот только это ничуть не смутило гостей — по буллитам они оказались сильнее, несмотря на давление переполненной арены.



Разумеется, после столь яркого и принципиального матча сил с эмоциями на следующего соперника немного не хватало. Благо что “Сибирь” крайне мотивирована после неудачной серии и изо всех сил старается вернуться в зону плей-офф. Всё это обернулось серьёзными трудностями.



“Барсы” ощутимо перебросали гостей (40-25) и были близки к поражению. Они пропустили в дебюте второго периода после ошибки в средней зоне, а ответный гол провели только при пятиминутном розыгрыше лишнего (5+20 получил Константин Алексеев). Новосибирцы бросались под шайбу и постоянно принимали броски на себя, но всё же не выстояли.



В овертайме шанс реализовать численное преимущество получили уже гости, однако хозяева выстояли и вновь взяли два очка в серии буллитов. “Ак Барс” по-прежнему лидирует в КХЛ с солидным отрывом: ЦСКА отстаёт на шесть очков, а ближайшие преследователи с Востока находятся в 8 и 11 баллах соответственно, хотя провели на игру больше.



“Сочи” решает совсем другие задачи. Этому клубу пауза на Евротур только помешала: до неё была серия из четырёх побед, в такой ситуации любой перерыв сбивает с набранного темпа. После перерыва в шести встречах одержано лишь две победы, да и те над аутсайдерами: 2:1 с рижским “Динамо” и 4:2 с “Северсталью”.



Накануне “леопарды” уступили в Санкт-Петербурге (2:4). Положение в турнирной таблице крайне непростое, провальный старт регулярки даёт о себе знать. Девятое место в Западной конференции — это вроде бы не так уж плохо, вот только отставание от идущего восьмым “Локомотива” весьма значительное, семь очков.



Вообще, “Сочи” отлично играет в Казани — три победы из четырёх возможных. Но на данный момент разница в классе слишком велика. Во встрече с “Сибирью” подопечные Дмитрия Квартальнова могли испытывать дополнительные трудности из-за последствий “зелёного дерби”, однако ко второму матчу всё должно прийти в норму.

Раз так, не будем мудрить и проверим две ставки — победа “Ак Барса” в первом периоде за 2.20 и П1 с форой (-2) за 2.28. Можно рассмотреть П1 всухую за за 4.00: защита у хозяев хороша, а вот “леопарды” испытывают трудности в нападении. Однако тренерский штаб хозяев в одном из ближайших матчей планировал дать шанс 19-летнему вратарю Амиру Мифтахову, что увеличивает риск.

Ставки на матч «Ак Барс» — «Сочи»

“Ак Барс” одержал семь побед подряд, а у “Сочи” четыре поражения в шести последних матчах. Одолеть удалось только аутсайдеров — рижское “Динамо” и “Северсталь”. Разница в уровне команд ощутимая, плюс фактор своего льда. Не будем мудрить и сыграем от хозяев. Шансы “леопардов” зацепить очки невелики.



Ставка №1: победа “Ак Барса” с форой (-2) за 2.28.



Ставка №2: победа “Ак Барса” в первом периоде за 2.20.