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«Ростов» — «Урал», 30 ноября, прогноз и ставка на матч РПЛ

«Ростов» — «Урал», 30 ноября, прогноз и ставка
Владимир Прокофьев
«Ростов» — «Урал». Прогноз: Парфёнов остановит атаку Карпина
Шомуродов перестал забивать за клуб, а «Урал» научился играть в обороне.
Ставки 0

30 ноября на стадионе «Ростов Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» примет «Урал». Встреча начнётся в 16:30 мск. Эксперты верят в успех жёлто-синих. Сделать ставку на команду Валерия Карпина в букмекерских конторах можно за 1.65. Победа «шмелей» оценена аналитиками коэффициентом 5.25.

Прогноз матча «Ростов» — «Урал» (30.11.2019)

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
30 ноября 2019, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Урал
Екатеринбург

«Ростов» настигла полоса неудач, но задел, созданный в первом круге РПЛ, позволяет жёлто-синим находиться в зоне еврокубков. Тем не менее «Спартак» располагается на расстоянии восьми очков. Команде Валерия Карпина необходимо прибавлять перед зимним перерывом, иначе великолепно начатый сезон не принесёт желаемую путёвку в Лигу Европы.

В трёх последних матчах у «Ростова» два поражения и ничья, но ближайший соперник жёлто-синих не выигрывает во внутреннем первенстве ещё дольше. Серия «Урала» без побед достигла четырёх поединков. На указанном отрезке «шмели» набрали три очка, поэтому коллектив Дмитрия Парфёнова прибывает на юг России в качестве явного аутсайдера.

Чистая победа хозяев идёт за коэффициент 1.65. Соблазнительно выглядит Х2 на гостей за 2.3, однако «Ростов» — это типичная домашняя команда. Оба клуба сейчас далеки от оптимальных кондиций, поэтому от ставок на классический исход лучше воздержаться. Логичнее отталкиваться от острой необходимости в результате и для жёлто-синих, и для «шмелей».

«Ростов» намерен закрепиться в первой пятёрке и не подпускать к себе «Спартак», а «Урал» решает задачи попроще. «Шмели» хоть и находятся на восьмой строчке, но от зоны вылета коллектив Дмитрия Парфёнова отделяют только три очка. Выбирая между общим низом за 1.97 и индивидуальным тотал жёлто-синих меньше 1,5 за коэффициент 2.05, мы сделаем ставку на второй вариант.

Из последних результатов «Урала» можно сделать вывод о том, что Дмитрий Парфёнов пересмотрел собственные взгляды относительно весёлого футбола. После домашних 0:3 от ЦСКА и 1:3 от «Зенита» «шмели» стали на порядок сосредоточеннее, когда дело касалось обороны. Конечно, шероховатостей в защите ещё хватает, но прогресс очевиден.

Начиная с середины октября «Урал» в сумме пропустил только три мяча за пять поединков. «Шмелям» в матче с «Ростовом» необязательно раскрываться, так как владеть инициативой будут хозяева. Команда Валерия Карпина великолепно выступает в родных стенах (19 очков за 8 встреч – лучший результат в РПЛ), но в ноябре наметился спад.

В кубковом поединке со «Спартаком» Валерий Карпин не стал выпускать всех сильнейших, и затем карма настигла наставника жёлто-синих. Впоследствии «Ростов» выдал следующие результаты: 2:2 с «Краснодаром», а также 1:2 с «Тамбовом» и «Динамо». Тот же Шомуродов за клуб забил 6 октября с ЦСКА, а дальше тишина.

Спад в результатах не может не сказываться на боевом духе футболистов «Ростова». Если к неудачной серии прибавить новости о финансовых проблемах, то получится не самая приятная картина для жёлто-синих. «Урал» перестроился и стал выглядеть солиднее в обороне. «Шмели» постараются добыть очки на юге России, а для этого нужно внимательно сыграть сзади.

Ставка на матч «Ростов» — «Урал»

В пяти последних матчах в РПЛ «Урал» пропустил в сумме три мяча. «Ростов» после вылета из Кубка России не одержал ни одной победы во внутреннем первенстве. У команды Валерия Карпина спад, а Шомуродов не забивает за клуб около восьми недель. За коэффициент 2.06 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал жёлто-синих меньше 1,5.

Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» меньше 1,5 с коэффициентом 2.05.

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