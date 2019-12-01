ЦСКА — СКА. Прогноз: действующий чемпион оборвёт победную серию петербуржцев

2 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится со СКА. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.91.

Анализ матча ЦСКА — СКА (02.12.2019)

Третье «армейское дерби» сезона. Два предыдущих состоялись в Санкт-Петербурге, оба закончились победой москвичей. В первом случае никакой борьбы не получилось: ЦСКА уверенно засушил соперника и победил со счётом 3:0, не сделав ничего лишнего. Гол в дебюте, реализация большинства и шайба в пустые. Шедевр минимализма.

10 дней спустя СКА имел всё необходимое, чтобы закрыть игру, но не смог забить за 115 секунд игры в формате «5 на 3», а под занавес овертайма упустил ещё одно большинство. Возмездие состоялось в серии буллитов, где хозяева запороли все пять попыток, а у гостей отличился Линден Вей.

С тех пор много воды утекло. Петербуржцы пережили очень непростые месяцы, зато ноябрь провели великолепно. Они одержали восемь побед подряд, что позволило вплотную подобраться к лидеру конференции. Сейчас у подопечных Алексея Кудашова 46 очков, а у ЦСКА — 47. Правда, у красно-синих имеется игра в запасе.

И вроде бы СКА сейчас на ходу, а потому логичнее играть от аутсайдера. ЦСКА выдал один из худших отрезков за последние годы, потерпев по ходу ноября пять поражений в шести матчах. Вот уже на протяжении 12 встреч москвичам не удаётся забросить больше трёх шайб, хотя прежде такое случалось регулярно.

Но есть несколько доводов, которые ставят желание сыграть от петербуржцев под вопрос. Во-первых, подопечные Игоря Никитина выправили ситуацию, добыв две победы подряд. С «Трактором» игра оставляла желать лучшего (3:2), а вот «Металлург» отлетел по всем статьям (3:1).

Действующий обладатель Кубка Гагарина полностью переиграл противника, разбивая подавляющее большинство его атак в районе красной линии. Единственным минусом стало большое количество удалений, одно из которых в итоге позволило магнитогорцам забить гол престижа. В остальном это был тот самый ЦСКА, к которому мы привыкли.

Второй момент — фора в двое суток отдыха и свой лёд. Москвичи провели предыдущий поединок 28 ноября, тогда как СКА в субботу оставил много сил в Риге. «Армейцы» ушли со счёта 1:3 и вырвали победу (5:3), но для этого пришлось включиться на полные обороты. Плюс последующий перелёт.

Есть и третий фактор. Серия из восьми побед впечатляет ровно до тех пор, пока не посмотришь на список соперников. На этом отрезке петербуржцы обыграли лишь одну команду из зону плей-офф. Речь об «Адмирале», который умудряется показывает хороший хоккей, несмотря на скромнейшее финансовое положение. И победа та была добыта лишь в овертайме (2:1).

В остальном календарь выдался абсолютно курортным. Рижское «Динамо» (дважды), «Амур», «Куньлунь» (дважды), «Северсталь и «Сочи». Разумеется, СКА заслуживает комплиментов в свой адрес за классные результаты, но для коллектива с подобными амбициями и возможностями победы над аутсайдерами должны быть чем-то самим собой разумеющимся.

Даже находящийся не в лучшей форме ЦСКА на голову выше любого из предыдущих соперником петербуржцев. Кроме того, москвичи умеют настраиваться на большие поединки. Достаточно вспомнить встречу в Казани, когда красно-синие спокойно разбили «Ак Барс» (5:2), а на пресс-конференции Игорь Никитин сказал, что команда соскучилась по таким играм.

Есть подозрение, что матчи со СКА входят в ту же категорию, а потому действующий чемпион будет настраиваться по-особому. Гостей ждёт настоящая проверка, которая покажет истинную цену ноябрьских успехов. ЦСКА выиграл у команды из Санкт-Петербурга восемь предыдущих встреч на своём льду. От этого и будем отталкиваться.

Вариантов достаточно. Аккуратный — 1Х + тотал больше 3,5 шайбы за 2.05, в большинстве случаев в гладком первенстве соперники соображали на двоих как минимум четыре гола. Ставка посмелее — П1 с форой (-1) за 2.32. Лучший способ закрыть разговоры в СМИ о спаде — уверенно победить принципиального противника.

По той же причине проверим победу ЦСКА в первом периоде за 2.70, проблем с мотивацией у хозяев быть не должно. В упомянутом поединке с «Ак Барсом» хоккеисты Игоря Никитина довольно быстро открыли счёт, а в двух матчах со СКА в нынешней регулярке неизменно забивали в первом периоде. Вариант попроще — гол хозяев в первом периоде за 1.90.

Ставки на матч ЦСКА — СКА

У СКА восемь побед подряд, но семь из них одержаны над команды не из зоны плей-офф. ЦСКА отдыхал на двое суток дольше и имеет преимущество своего льда. Кроме того, москвичи в родных стенах выиграли у петербуржцев восемь предыдущих очных встреч. Поставим на действующего чемпиона.

Ставка №1: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3,5 шайбы за 2.05.

Ставка №2: ЦСКА выиграет первый период за 2.70.