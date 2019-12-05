«Тампа-Бэй» — «Миннесота». Прогноз: Кучеров продолжит штамповать очки

6 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Тампе встретится с «Миннесотой Уайлд». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.91.

Анализ матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» (06.12.2019)

«Тампа» никак не может выйти на прошлогодний график, небольшие победные серии из трёх матчей сменяются двумя-тремя неудачами. Впрочем, определённый прогресс наметился. Если лучший клуб минувшего регулярного чемпионата и проигрывает, то, как правило, на тоненького. В одну шайбу или в овертайме.

Учитывая, что в октябре-ноябре у «Лайтнинг» был отрезок из трёх разгромных поражений за 13 дней, это уже кое-что. Тем не менее от Кучерова с партнёрами уже довольно давно ждут качественного рывка, а он никак не происходит. То проблемы с реализацией, то спецбригады подведут, то несколько детских ошибок лишат очков на ровном месте.

В результате подопечные Джона Купера до сих пор находятся за пределами зоны плей-офф. Во многом тут, разумеется, виноваты вынесенные в Европу матчи. Конкуренты провели на 3-4 игры больше, что поставило команду в положение догоняющего. По потерянным очкам ситуация вполне работая: «Тампа» отстаёт только от топ-4 Восточной конференции.

На рубеже ноября и декабря «молнии» провели три встречи подряд, в каждой из которых уступили в одну шайбу. Уровень соперников был очень хорош – «Сент-Луис» (3:4), «Вашингтон» (3:4 ОТ) и «Каролина» (2:3). А календарь оказался крайне плотным — упомянутые матчи уместились в четыре дня, не обошлось без бэк-ту-бэка.

Затем «Лайтнинг» получили 2,5 дня на восстановление и одержали трудовую победу над «Нэшвиллом» (3:2 ОТ) благодаря лидерам. Теперь предстоит помериться силами с «Миннесотой», которая неожиданно набрала сумасшедший ход и на данный момент может считаться одной из самых горячих команд лиги.

«Дикари» набирают очки в 10 матчах подряд. Эта серия позволила им вплотную подобраться к зоне плей-офф, а ведь команда начала регулярный чемпионат с двух очков в семи встречах. Подопечные Брюса Будро не могут похвастать убойной атакой, больше трёх-четырёх шайб они забрасывают только соперникам уровня «Оттавы».

Зато с обороной здесь всё весьма недурно. Даже отсутствие основного вратаря Девана Дубника не мешает исправно добиваться результата. Понятно, что у хозяев есть преимущество в индивидуальном таланте, но за счёт организации «Уайлд» способны навязать фавориту борьбу. «Молнии» не отличаются стабильностью, а три предыдущие очные встречи остались за «Миннесотой».

В общем, брать победу фаворита мы не рискнём. Проверим ИТБ 0,5 очка Зака Паризе за 2.10. Заслуженный ветеран не уходит со льда с пустыми руками на протяжении пяти игр, стабильно получает по 15-17 минут айстайма и имеет значимую роль в большинстве. А схватить удаление на ровном месте «Тампа» любит.

Второй вариант — гол Никиты Кучерова за 2.10. Российский нападающий постепенно выходит на проектную мощность, он набирает очки уже в шести поединках кряду (4+8 на указанном отрезке). Встреча рискует получиться плотной, при таких раскладах от лидеров будет зависеть многое.

Ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд»

Проверим ИТБ 0,5 очка Зака Паризе за 2.10. Заслуженный ветеран не уходит со льда с пустыми руками на протяжении пяти игр, стабильно получает по 15-17 минут айстайма и имеет значимую роль в большинстве. А схватить удаление на ровном месте «Тампа» любит.

Ставка №1: ИТБ 0,5 очка Зака Паризе за 2.10.

Ставка №2: гол Никиты Кучерова за 2.10.