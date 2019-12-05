«Арсенал» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин увезёт из Тулы не только пряники

6 декабря на стадионе «Арсенал» одноимённый клуб примет «Локомотив» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «железнодорожникам». Сделать ставку на команду Юрия Сёмина в букмекерских конторах можно за 2.41. Победа туляков оценивается аналитиками коэффициентом 3.12.

Прогноз матча «Арсенал» — «Локомотив» (6.12.2019)

В 18-м туре РПЛ «Локомотив» достаточно неожиданно для многих уступил на своём поле «Динамо». «Железнодорожники» отпустили «Зенит» в отрыв, но продолжают борьбу за прямую путёвку в Лигу чемпионов. В ближайшем поединке команду Юрия Сёмина поджидает крайне опасный соперник.



«Арсенал» — типичный середняк российского первенства. При удачных раскладах туляки способны дотянуться до зоны еврокубков, а в случае кризиса могут оказаться в числе худших. Когда результаты относительно стабильны, туляки располагаются в районе 6-12-го места, что не должно никого удивлять.



Эксперты испытывают сдержанный оптимизм в отношении «железнодорожников». На наш взгляд, чистая победа «Локомотива» с коэффициентом 2.41 достойна проверки. История личных встреч против выбранной ставки, однако по некоторым другим аспектам шансы гостей на успех выглядят ничуть не ниже 50%.



В двух прошлых сезонах «Арсенал» на своём поле побеждал «Локомотив» со счётом 2:0. Однако в настоящее время туляки и «железнодорожники» на выезде действуют успешнее, чем дома. Некоторые осечки красно-зелёных можно списать на тяжёлый график. Сёмин постоянно испытывал трудности в условиях насыщенного календаря и ограниченной обоймы.



«Железнодорожники» оказались даже в более благоприятных условиях при подготовке к матчу, чем туляки. «Локомотив» имел в распоряжении лишний день отдыха. «Арсенал» в понедельник сражался с ЦСКА, а теперь вынужден играть в пятницу. Для команды Игоря Черевченко это фактически еврокубковый график, а мы ещё не забыли квалификацию Лиги Европы нынешнего сезона.



У «Локомотива» впереди выезд к «Атлетико», но турнирных задач в Лиге чемпионов красно-зелёные уже не решают, поэтому все силы будут брошены на РПЛ. За девять матчей на выезде во внутреннем первенстве «железнодорожники» набрали 20 очков (2-я строчка), а туляки за аналогичное количество поединков на своём поле добыли лишь 9 баллов (хуже только «Крылья Советов» и «Сочи»).

В первом круге нынешнего сезона «Локомотив» выиграл 2:1, выступая на фоне усталости после битвы с «Атлетико». На этот раз условия для «железнодорожников» как минимум не хуже. «Арсенал» недавно одолел «Спартак» и ЦСКА, но обе победы были добыты в гостях. Зато дома туляки уступили и «Зениту», и «Краснодару». Пришёл черёд красно-зелёных увезти три очка из города пряников.

Ставка на матч «Арсенал» — «Локомотив»

В нынешнем сезоне «Арсенал» ужасно выступает дома, а «Локомотив» прекрасно действует на выезде. С коэффициентом 2.41 мы поставим на победу красно-зелёных. «Железнодорожники» имели в распоряжении больше времени на восстановление. Перевес команды Юрия Сёмина в уровне таланта и мастерства сомнению не подлежит.



Ставка: победа «Локомотива» с коэффициентом 2.41.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.