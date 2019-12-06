«Манчестер Сити» — «МЮ». Прогноз: букмекеры переоценивают команду Гвардиолы

7 декабря на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.32. Победа «красных дьяволов» оценивается аналитиками коэффициентом 10.00.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (7.12.2019)

«Манчестер Сити» в 15-м туре Премьер-лиги разгромил на выезде «Бёрнли» и продолжил борьбу за самые высокие места. «Горожане» уже разбазарили слишком много очков, а главный конкурент пока идёт практически без сбоев. Любой следующий матч без победы с высокой вероятностью поставит крест на чемпионских амбициях команды Хосепа Гвардиолы.



«Манчестер Юнайтед» решает другие задачи. «Красные дьяволы» мечтают вернуться в топ-4 и снова выступать в Лиге чемпионов. Коллектив Уле-Гуннара Сульшера в прошлом туре одолел «Тоттенхэм», чем в лишний раз подтвердил одну любопытную тенденцию, которую мы обсудим ниже.



Букмекеры считают явным фаворитом «горожан», что выглядит чересчур опрометчиво. Разумеется, «Манчестер Сити» выглядит предпочтительнее своего соседа, но давать 1.32 на хозяев и 10.00 на «красных дьяволов» — это перебор. Даже фора «+1,5» на коллектив Уле-Гуннара Сульшера идёт за коэффициент 2.00. Пожалуй, на данном варианте и остановимся.



Да, в прошлом туре «Манчестер Сити» поиздевался над «Бёрнли», но что было до этого? «Горожане» со счётом 2:1 одолели «Челси» и Саутгемптон», скатали две ничьи 1:1 в Лиге чемпионов с «Шахтёром» и «Аталантой», получили 1:3 от «Ливерпуля» и даже с «Ньюкаслом» выдали 2:2. Таковы результаты действующего чемпиона Англии с начала ноября.



С какой стати при столь скромных показателях команда Хосепа Гвардиолы должна не просто обыгрывать «Манчестер Юнайтед», а делать это с разницей в два мяча или более? Сульшера можно критиковать сколько угодно, но фора «+1,5» на «красных дьяволов» зашла в 21 из 22 поединков нынешнего сезона.



В конце сентября «МЮ» уступил «Вест Хэму» 0:2, а в 17 следующих матчах, если и проигрывал, то только с минимальным счётом. При этом, коллективу Уле-Гуннара Сульшера гораздо проще выступать против фаворитов и действовать вторым номером. Такая тактика уже много раз спасала «красных дьяволов» в больших матчах.



Например, в нынешнем сезоне Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» уже одолел «Челси», «Лестер» и «Тоттенхэм,» а также сыграл вничью с «Ливерпулем» и «Арсеналом». У коллектива Сульшера ни одного поражения от клубов, которых в той или иной степени можно отнести к грандам.

А что «горожане»? Уже упомянутые 1:3 от «Ливерпуля», а также 2:2 с «Тоттенхэмом». Из серьёзных соперников команда Гвардиолы одолела лишь «Челси». И то на тоненького. Впереди у «Манчестер Сити» не только дерби с соседом, но ещё и «Арсенал» с «Лестером». Вполне возможно, что Сульшер вобьёт последний гроб в крышку действующего чемпиона относительно перспектив в нынешнем сезоне. Впрочем, нас устроит и минимальное поражение «МЮ».

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» за пять матчей с грандами Премьер-лиги не потерпел ни одного поражения. У «горожан», начиная с ноября, лишь одна победа с разницей в два мяча или более. С коэффициентом 2.00 мы сделаем ставку на фору «+1,5» на «красных дьяволов». Сульшер попробует остановить Гвардиолу.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой «+1,5» коэффициентом 2.00.

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