«Авангард» — «Ак Барс». Прогноз: берём коэффициент 3.75 в матче лидеров Востока

8 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Авангард” в Балашихе встретится с “Ак Барсом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время можно с коэффициентом 2.47.

Анализ матча «Авангард» — «Ак Барс» (08.12.2019)

Встреча лидеров Восточной конференции. “Ак Барс” занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков. “Авангард” отстаёт на восемь баллов, хотя провёл на один матч больше. Все остальные далеко позади: идущий третьим “Салават Юлаев” набрал всего 43 очка.



Омичи в первом раунде минувшего розыгрыша Кубка Гагарина уничтожили соперника в четырёх играх, три из которых закончились разгромами. С тех пор много воды утекло, однако единственный поединок в нынешнем сезоне остался за казанцами. 12 ноября, сразу после паузы на Евротур, они победили со счётом 3:0.



Никаких вопросов тот результат не вызвал. Подопечные Дмитрия Квартальнова действительно смотрелись гораздо лучше и по делу забрали два очка. “Ястребы” вхолостую откатали большинство, регулярно проигрывали силовую борьбу и чаще ошибались.



У “Авангарда” по-прежнему хватает проблем. Количество травмированных бьёт все рекорды с первого дня регулярного чемпионата, из-за чего тренерскому штабу приходится постоянно тасовать сочетания. Непосредственно по качеству хоккея и стабильности “барсы”, конечно, на данный момент смотрятся предпочтительнее.



На последнем рубеже они тоже чувствуют себя увереннее: Билялов и Рейдеборн своё дело знают. У “Авангарда” ситуация сложнее. Александр Судницин получил серьёзную травму, Денис Костин не тянет даже уровень полноценного бэкапа, а Игорь Бобков часто пропускает необязательные шайбы.



В прошлой игре он, например, получил в Новосибирске пять шайб за 40 минут, после чего уступил место в воротах Костину. Вроде бы логичнее играть от гостей, но есть пара соображений в пользу “Авангарда”. Прежде всего — календарь. Хозяева не играли с 4 декабря, то если 3,5 дня готовились к следующему противнику. Плюс свой лёд.



“Ак Барс” проведёт третий выездной матч за пять суток. Два предыдущих получились крайне энергозатратными: со СКА дело дошло до буллитов (1:2 Б), а в Нижнем Новгороде команде удалось выиграть в основное время (4:3), проигрывая к 58-й минуте со счётом 2:3. Пожалуй, на каком-то отрезке сил гостям может и не хватить.



Но есть и второй фактор — Эмиль Гарипов. Обладатель Кубка Гагарина в составе “Ак Барса” недавно покинул клуб из Татарстана и подписал контракт с “Авангардом”. Он только-только начал тренировался с новой командой, но нетрудно представить вариант, при котором он займёт в воскресенье последний рубеж.



Начать на новом месте с победы над родным клубом — огромный вызов, способный добавить Гарипову куража. Вот и получается, что найти фаворита в этом поединке непросто: “Ак Барс” смотрится предпочтительнее, а на стороне “Авангарда” свежесть и родной лёд.

Раз так, проверим лобовую ничью за 3.75. Три из пяти предыдущих очных встреч в регулярных чемпионатах уходили в дополнительное время. Пожалуй, коэффициент достоин проверки. Второй вариант — видеопросмотр за 2.30. Матч обещает быть упорным, в такой ситуации тренеры часто цепляются за каждый гол.

Ставки на матч «Авангард» — «Ак Барс»

“Ак Барс” смотрится предпочтительнее, но проведут третий выездной матч за пять суток, то есть на на стороне “Авангарда” будет свежесть и родной лёд. Не станем мудрить и проверим ничью за 3.75. Три из пяти предыдущих очных встреч в регулярных чемпионатах уходили в дополнительное время.



Ставка №1: ничья за 3.75.



Ставка №2: в матче будет видеопросмотр за 2.30.