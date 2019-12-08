«Йокерит» — «Спартак». Прогноз: Знарок вновь удивит финнов в Хельсинки

9 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ “Йокерит” в Хельсинки встретится со “Спартаком”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Лаури Марьямяки в основное время можно с коэффициентом 1.95.

Анализ матча «Йокерит» — «Спартак» (09.12.2019)

Встреча прямых конкурентов по турнирной таблице. Обе команды набрали по 43 очка и находятся в середине зоны плей-офф от Запада. Правда, у финского клуба есть игра в запасе. Победитель этого матча уйдёт на недельную паузу в связи с Евротуром четвёртой командой конференции.



У “Йокерита” дела идут хорошо. После тяжёлого старта регулярного чемпионата удалось выправить положение и поставить набор очков на поток. Уже полтора месяца “джокеры” обходятся без затяжных серий неудач. Они если и проигрывают, то не больше одного-двух раз подряд.



После турне по Дальнему Востоку команда набрала очень сильный ход. В восьми последних матчах одержано шесть побед, а одно из двух поражений случилось только в серии буллитов (1:2 Б от “Локомотива”). То есть на этом отрезке взяты 13 из максимально возможных 16 очков. Здорово.



Основная причина — хорошая защита и надёжные действия вратарей. В 12 предыдущих поединках финны лишь трижды пропустили больше двух шайб — четыре прилетело от “Амура” в Хабаровске, плюс дважды выбранную отметку превысила “Сибирь” (1:4 в Хельсинки и 4:3 в Новосибирске).



Перед игрой со “Спартаком” “Йокерит” триумфально провёл выездную серию, добыв три победы из трёх возможных — в Уфе (3:2), Нур-Султане (4:2) и Новосибирске (4:3). Нужно сказать, что во всех случаях игры были близкими, а потому определённая доля везения “джокерам”, конечно, сопутствовала.



“СЮ” и “Сибирь” пропускали в самой концовке, а “Барыс” едва не ушёл с 1:3 — отыграл одну шайбу, снял вратаря и получил четвёртый гол в пустые. Вроде бы хозяева справедливо идут фаворитом. Они сыграют на своём льду, а красно-белые недавно вернулись из тяжелейшего турне по Дальнему Востоку.



Подопечные Олега Знарка разжились тремя очками, ответив на обидное поражение от “Амура” (0:5). “Адмирал” так и не смог пробить Никиту Беспалова (2:0), а с “Куньлунем” (3:4 ОТ) не хватило сил и концентрации в концовке после отличного камбэка с тремя шайбами подряд. Учитывая смену часов поясов, это вполне объяснимо.



Перелёт из Китая в Финляндию непременно ударит по организму, но 4,5 дня на отдых — вполне неплохо, да и близость перерыва должна помочь москвичам собраться с силами.



Статистика очных встреч полностью на их стороне — четыре победы в пяти последних матчах.

Раз так, попробуем сыграть от аутсайдера. Х2 идёт за 1.85 — вполне приличное предложение. Если хотите поймать более внушительный коэффициент, подумайте о двух вариантах — “Йокерит” не забьёт в первом периоде за 2.12, а также Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.40. Гостям может не хватить сил в концовке, но в дебюте они наверняка заставят фаворита попотеть.

Ставки на матч «Йокерит» — «Спартак»

Перелёт из Китая в Финляндию непременно ударит по организму, но 4,5 дня на отдых — вполне неплохо, да и близость перерыва должна помочь москвичам собраться с силами. Статистика очных встреч полностью на их стороне — четыре победы в пяти последних матчах. Сыграем от аутсайдера.



Ставка №1: “Йокерит” не забьёт в первом периоде за 2.12.



Ставка №2: “Спартак” не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.40.