«Астон Вилла» — «Лестер Сити». Прогноз: сказке «лис» в Бирмингеме придёт конец

8 декабря на стадионе «Вилла Парк» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» примет «Лестер Сити». Встреча начнётся в 17:00 мск. Эксперты считают «лис» фаворитом поединка. Сделать ставку на Джейми Варди и компанию в букмекерских конторах можно за 1.81. Победа «львов» оценивается аналитиками коэффициентом 4.38.

Прогноз матча «Астон Вилла» — «Лестер Сити» (8.12.2019)

«Лестер» за 15 туров английской Премьер-лиги набрал 35 очков и опережает свой же чемпионский график сезона-2015/16. У «лис» во внутреннем первенстве сумасшедшая серия из семи побед подряд, которая стала реальностью во многом благодаря выдающейся реализации Джейми Варди.



«Астон Вилла» ближайшим матчем завершает чудовищный по сложности краткосрочный отрезок в АПЛ. В прошлое воскресенье «львы» сражались на «Олд Траффорд», в среду рубились на «Стэмфорд Бридж», а теперь примут дома самую горячую команду ноября-декабря. Впрочем, парням Дина Смита не привыкать к трудностям.

Из-за фантастических результатов «Лестера» котировки букмекеров серьёзно изменились. На момент написания статьи чистая победа «лис» на выезде шла за 1.81. Разумеется, при столь однозначной линии мы обязаны проверить 1Х на хозяев с коэффициентом 2.15.



За три последних выезда на «Вилла Парк» «Лестер» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. Прямо сейчас «лисы» впечатляют своей победной серией, но одной лишь командной работой столь феноменальный результат сложно объяснить. Продвинутая статистика говорит нам о том, что коллектив Брендана Роджерса обладает невероятной удачей.



«Лестер» набрал на 9.43 балла больше, чем должен был, согласно показателю xPTS, который демонстрирует ожидаемые очки. «Астон Вилла» наоборот выступает ниже своих возможностей. Да, команда Брендана Роджерса выглядит великолепно, но «лисы» выдают какую-то запредельную эффективность. Вечно так продолжаться не может.



У «Астон Виллы» дома только два поражения. При этом «Ливерпуль» вырвал победу на «Вилла Парк» только на 94-й минуте, а «Борнмут» выиграл здесь же каким-то чудом, уступив 12:22 по ударам, 5:10 по угловым и 33:67 по владению мячом. В родных стенах Джек Грилиш и компания готовы дай бой кому угодно.



Да, гости выглядят сильнее, но букмекеры дают больше 50% на победу «Лестера». Ставку 1Х мы берём исключительно из-за высокого коэффициента 2.15. Разница в мастерстве между футболистами не слишком велика, а дома любой клуб Премьер-лиги способен отобрать очки даже у гранда.

Ставка на матч «Астон Вилла» — «Лестер Сити»

«Лестер» одержал семь побед подряд. Фортуна часто оказывается на стороне команды Брендана Роджерса, что рано или поздно закончится. С коэффициентом 2.15 мы сделаем ставку на 1Х в пользу «Астон Виллы». Дома у «львов» только два поражения и великолепная история личных встреч именно с «лисами».



Ставка: «Астон Вилла» не проиграет с коэффициентом 2.15.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.