«Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз: Овечкин стряхнёт пыль с Царь-пушки

10 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу “столичных” в основное время можно с коэффициентом 1.81.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (10.12.2019)

Как и ожидалось, “Вашингтон” отдышался после адского отрезка, в рамках которого провёл девять матчей за 16 дней, пришёл в себя и выдал новую победную серию. После паузы выиграно уже шесть встреч подряд, причём пять из них — в основное время. Утащить очко смогла только “Тампа”, но и она уступила в овертайме (3:4 ОТ).



Результативность “Кэпиталз” уже не так часто будоражит воображение, зато с обороной полный порядок. В 10 последних играх лишь однажды пропущено больше трёх шайб, случилось это на выезде с “Нью-Йорк Рейнджерс” (1:4). В той игре команда обстучала все штанги и перекладины ворот Хенрика Лундквиста.

Новая победная серия вернула лидерство в турнирной таблице НХЛ. “Кэпс” набрали 49 очков за 31 поединок, для всех остальных такой темп непосилен. Даже мощный “Бостон” потерпел два поражения подряд и отстаёт уже на три очка, хоть и имеет матч в запасе. Все остальные находятся ещё дальше.



Единственная проблема на таком фоне — замолчал Александр Овечкин. После хет-трика в ворота “Детройта” (5:2) российский нападающий не набирает очков на протяжении уже трёх игр, что по его меркам тянет на натуральную засуху. Причина довольно проста — отсутствие Никласа Бекстрёма, который по-прежнему восстанавливается после травмы и имеет статус “со дня на день”.



Без шведа просела центральная ось, а Евгений Кузнецов слишком часто проигрывает вбрасывания. В результате основную часть игрового времени его звену приходится заниматься обороной, что сказывается на количестве моментов у Овечкина. Впрочем, ближайший соперник хорошо подходит для улучшения статистики.



“Коламбус” после ухода Сергея Бобровского и Артемия Панарина ожидаемо залёг на дно: 13-е место в Восточной конференции, минимальные шансы на попадание в плей-офф. В шести последних матчах набраны лишь два очка (5:2 с “Питтсбургом”), хотя календарь был вполне рабочим (“Аризона”, “Рейнджерс”, “Флорида”) и позволял рассчитывать на большее.



“Мундиры” действуют от обороны и пропускают не так много, зато каждая шайба даётся им с большим трудом. Прежде они считались неудобным соперником для “Вашингтона”, но теперь разница в классе слишком ощутима. Кроме того, на стороне лидера НХЛ свой лёд и лишний день отдыха.



На таком фоне вероятность сенсации кажется низкой. Главное в матчах с “Коламбусом” — забить первым, тогда дальше будет гораздо легче. Ждём от отдохнувшего фаворита уверенной игры и победы с разницей в 2-3 шайбы. Одну из которых наверняка забросит Александр Овечкин. Пора прерывать молчание.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс»

Результативность “Кэпиталз” уже не так часто будоражит воображение, зато с обороной полный порядок. В 10 последних играх лишь однажды пропущено больше трёх шайб, случилось это на выезде с “Нью-Йорк Рейнджерс” (1:4). “Коламбусу” голы даются с трудом, так что ждём победы хозяев, которые пропустят не больше 1-2 шайб.



Ставка №1: победа “Вашингтона” с форой (-1,5) за 2.28.



Ставка №2: ИТМ 2 шайбы “Коламбуса” за 2.70.