«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз: чёрная полоса «канониров» продолжится

9 декабря на стадионе «Олимпийский» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Арсенал». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «канониров» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Фредрика Юнгберга в букмекерских конторах можно за 2.10. Победа «молотобойцев» оценивается аналитиками коэффициентом 3.26.

Прогноз матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал» (9.12.2019)

«Арсенал» выдал худшую в истории клуба серии без побед за последние 42 года. «Канониры» не могут отпраздновать успех на протяжении девяти матчей. Эмери уже свободен, а вот Фредрик Юнгберг продолжает вписывать свою фамилию в различные справочники антирекордов. Шведу не позавидуешь.



«Вест Хэм» также находится на грани катастрофы. После 15 туров «молотобойцы» лишь на одно очко опережают «Саутгемптон», который плетётся в зоне вылета. У Мануэля Пеллегрини приличный даже по меркам Англии состав, но результата пока нет. Удивительно, как чилиец до сих пор остаётся на посту главного тренера.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу». Чистая победа «канониров» идёт за 2.10, что позволяет на заиграть 1Х на «Вест Хэм Юнайтед» с коэффициентом 1.83. Специалисты переоценивают текущее состояние команды Фредрика Юнгберга, основываясь исключительно на статусе клуба.



Да, у «Арсенала» по именам лучше состав, но что толку? Во-первых, у «канониров» нет баланса. Бернд Лено продолжает с запасом лидировать по количеству сейвов во всей лиге. Даже вратари из подвала турнирной таблицы не совершают столько спасений, сколько немецкий голкипер.



Лено держит на плаву «Арсенал» изо всех сил, однако и в созидании есть проблемы. Например, «Челси» пропустил больше «канониров», но синие компенсируют не самую надёжную игру в обороне за счёт прекрасного нападения.



Длительную серию «Арсенала» без побед можно было бы списать на чудовищный график, но «канониры» практически не встречались с мощными клубами. «Лестер» и второй состав «Ливерпуля» — это единственные гранды из списка последних оппонентов Озила и компании.



Впрочем, у «Вест Хэма» во многом похожая ситуация. «Молотобойцы» одержали лишь одну победу за 10 последних матчей во всех турнирах. Единственный успех на указанном отрезке коллектив Мануэля Пеллегрини отпраздновал как раз в лондонском дерби, одолев другой клуб из столицы – «Челси».



«Арсенал» сыграет на выезде. Дело не в отсутствии временных затрат на дорогу, а в соотношении болельщиков на трибунах. «Вест Хэм» испытывает проблемы, но у «молотобойцев» более крепкий характер, чем у «канониров». Команда Фредрика Юнгберга напоминает сборище талантливых исполнителей, которые хороши лишь на чистых мячах и под определённое настроение.



До повторения клубного антирекорда (19 матчей подряд без побед с 28 сентября 1912 года по 15 января 1913 года) «Арсеналу» ещё далеко, но по итогам лондонского дерби «канониры» с высокой вероятностью приблизятся к ужасному показателю. Игра пойдёт на три результата, и шансы гостей ничем не лучше, чем у «Вест Хэма».

Ставка на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал»

«Арсенал» и «Вест Хэм» испытывают колоссальные трудности с достижением результата. Обе команды давненько не побеждали и мечтают прервать неприятные серии. С коэффициентом 1.83 мы сделаем ставку на 1Х на «молотобойцев». «Канониры» ничем не лучше соперника и проведут матч на чужом поле.



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет с коэффициентом 1.83.

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