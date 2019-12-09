Что такое ставки X2, 12 и 1X в футболе: стратегии на двойной шанс

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В ставках на футбол по соседству с рынком 1X2 обычно есть трехысходка, которая состоит из трех вариантов: 1X, 12 и X2. Этот маркет известен как двойной шанс или двойной исход. Давайте разберем на примерах, как рассчитывается этот рынок при ничьей, победе первой и второй команды, что означают ставки на X2, 1X и 12 в футболе, каковы их плюсы и минусы.

Что такое ставки на двойной шанс?

Ставки на X2, 12 и 1X объединяет одно — каждая из них приносит выигрыш при двух из трех возможных исходов матча. Отсюда и название двойной шанс. Теперь о том, как конкретно рассчитывается каждая из них:

X2 — это ставка на победу второй команды или ничью. Соответственно для выигрыша вам нужна победа гостей или ничья, а вот триумф хозяев означает, что ставка проиграла.

12 — это ставка на победу первой или второй команды. Лишь в случае ничьи при такой ставке вас ждет поражение.

1X — это ставка на победу первой команды или ничью. В этом случае деньги вам принесет победа хозяев или ничейный исход, а успех гостей будет означать потерю суммы, которой вы рискуете.

Примеры ставок X2, 12 и 1X

Вы делаете ставку X2 в матче «Спартак» — «Зенит». Например, вам кажется, что спартаковцы сейчас слабы, хоть и играют дома. В то же время вы не уверены, что питерцы сумеют победить. Потому вы поступаете осторожно: ставите на то, что будет либо победа гостей, либо ничья.



«Зенит» побеждает с любым счетом — и вы в дамках. Случилась ничья — вы также считаете денежки. А вот если победит «Спартак», прощай ставка.

Где делать ставки на рынке двойной исход?

Этот вид ставок на спорт чаще всего заигрывают в футболе. Можно поставить X2, 12 и 1X в хоккее, гандболе и других командных видах спорта, где возможен такой результат матча, как ничья в основное время. Но если на футбол двойной шанс сегодня предлагают почти все букмекерские компании, то в других видах спорта он не распространен.

Стратегии ставок на спорт для X2, 12 и 1X

Двойной исход ставят в том случае, если вы нашли недооцененного аутсайдера или же хотите поставить «верняк» на фаворита:



1. Букмекеры выставляют гостей фаворитами с коэффициент 1,85. Вы соглашаетесь с мнением контор, но хотите подстраховать свой выбор — считаете, что если вторая команда не выиграет, то, как минимум, сыграет вничью. Поэтому вы делаете не просто ставку на победу гостевой команды, а на то, что вторая команда не проиграет. В таком случае вариант х2 подходит для ставки с более крупным стэком или для экспресса.



2. Гости идут типичным андердогом. Вы считаете домашнюю команду переоцененной, а ставка X2 за коэффициент 2.00 кажется вам отличным вариантом, тогда как чистая победа гостей рискованная. Чтобы выиграть, вам надо, чтоб команды сыграли вничью. Грамотный поиск матчей, где ставка X2 недооценена, позволит быть в хорошем плюсе на дистанции.

Какие есть альтернативы ставкам X2 и 1X

Полный аналог таких исходов — это фора +0,5 на хозяев и на гостей соответственно, которая также считается выигравшей при ничьей — потому что команде, на которую вы поставили, присваивается условное преимущество в полгола. Из-за разницы в марже ставка X2 и фора +0,5 могут иметь немного разные коэффициенты в одной и той же БК.



Такая ставка, как фора (0), не является заменой двойному шансу. Коэффициент на нее больше, потому что она обеспечивает возврат при ничейном исходе, но выиграет только при чистой победе второй команды.

Преимущества ставок X2, 12 и 1X

Преимущества двойных исходов очевидны:

два исхода матча будут выигрышными для игрока

высокий коэффициент при ставке на андердога возможность подстраховаться в лайве при неудачном течении игры

двойной шанс есть почти у всех букмекеров

Недостатки ставок X2, 12 и 1X

Но не всё так радужно для любителей двойных исходов. Нужно помнить о таких особенностях этих ставок, как:

коэффициент на двойной исход при ставке на фаворита крайне мал

невозможно подстраховать ставку на двойной исход в пользу фаворита в лайве, если андердог играет успешнее

Таким образом, ставки в букмекерских конторах на двойной шанс — это отличный способ страховки для основного исхода, для «ловли валуев» при ставках на андердога. Анализируйте предлагаемые букмекером коэффициенты на двойной шанс и соотносите их с форой +0,5 — выбирайте наибольший коэффициент. В совокупности с грамотным менеджментом игрового банка это позволит вам расширить арсенал своих стратегий.



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