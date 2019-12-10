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«Филадельфия Сиксерс» — «Денвер Наггетс», 11 декабря, прогноз и ставка

«Филадельфия» — «Денвер». Прогноз
Владимир Прокофьев
«Филадельфия» — «Денвер». Прогноз: Эмбиид вернёт должок Йокичу
«Наггетс» встретятся с самой домашней командой НБА. У «Сиксерс» в родных стенах баланс 12-0.
Ставки / Прогнозы 0

11 декабря на паркете «Веллс Фарго-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» примет «Денвер». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «Сиксерс». Сделать ставку на Джоэла Эмбиида и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.57. Успех «Наггетс» оценивается аналитиками коэффициентом 2.58.

Прогноз матча «Филадельфия Сиксерс» — «Денвер Наггетс» (11.12.2019)

НБА - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер

«Филадельфия» продолжает борьбу за попадание в топ-2 Восточной конференции. «Сиксерс» выиграли 10 из 12 последних матчей, одолев несколько достаточно крепких соперников. Впереди у команды Бретта Брауна принципиальная битва с «Бостоном», но до этого необходимо провести поединок с «Денвером».

«Наггетс» пока остаются в топ-4 Запада, но уровень демонстрируемого баскетбола оставлять желать лучшего. Никола Йокич практически не имел времени на восстановление в межсезонье из-за чемпионата мира. Показатели серба по очкам, подборам и передачам просели, что негативным образом сказалось на результатах «Денвера». Впрочем, стоит отдать должное Майку Мэлоуну, всё могло быть и хуже.

В ближайшем матче букмекеры считают фаворитом «Филадельфию», с чем мы полностью согласны. С коэффициентом 1.79 можно сделать ставку на фору «-3» в пользу «Сиксерс». У «Денвера» глубокий состав, в котором выстрелить способен чуть ли не каждый, но это часто оборачивается проблемами в концовках.

Йокич пока далёк от оптимальных кондиций, а Маррею на последних минутах лучше и вовсе не давать мяч в руки. К чему это приводит? «Денвер» уже обыгрывал «Филадельфию» в нынешнем сезоне, когда в заключительной двенадцатиминутке взял верх со счётом 35:12, а решающий бросок совершил сербский лидер «Наггетс». Но также было и несколько провальных отрезков с другими соперниками.

Вот только «Филадельфия» дома и в гостях – это две совершенно разные команды. На выезде у «Сиксерс» баланс 5-7, зато в родных стенах 12-0. Коллектив Бретта Брауна пока непобедим на своём паркете и имеет отличную возможность продолжить серию.

Кроме того, нужно добавить, что упомянутой очной встрече в Колорадо у «Филадельфии» отсутствовал Симмонс. Сейчас Бен в полном порядке, но поединок рискует пропустить Ричардсон. У «Денвера» вся обойма готова сражаться.

Формально, у «Наггетс» преимущество в виде лишнего дня отдыха. Однако Йокич и компания проведут уже четвёртый подряд матч на выезде, а «Филадельфия» разбиралась с «Кливлендом» и «Торонто» в родных стенах. Так что говорить о каком-то преимуществе в свежести не стоит.

В двух прошлых сезонах «Сиксерс» дома переигрывали «Наггетс» 123:104 и 117:110. Сейчас у «Денвера» на выезде симпатичные 6-4, но самые серьёзные соперники, которых одолели парни Майка Мэлоуна – это «Миннесота», «Орландо» и «Портленд». «Филадельфия» дома представляет собой куда более грозную силу. Хотя любая серия рано или поздно прерывается.

Ставка на матч «Филадельфия Сиксерс» — «Денвер Наггетс»

«Денвер» проведёт четвёртый подряд матч на выезде. С коэффициентом 1.79 мы сделаем ставку на победу «Филадельфии» с форой «-3». У «Сиксерс» в нынешнем сезоне дома баланс 12:0. К тому же, Эмбиид и компания хотят вернуть «Наггетс» должок за обидное поражение, полученное в ноябре.

Ставка: победа «Сиксерс» с форой «-3» с коэффициентом 1.79.

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