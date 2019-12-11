Швеция — Россия. Прогноз: Сорокин не подведёт на старте Кубка Первого канала

12 декабря в первом матче второго этапа Евротура Кубка Первого канала сборная Швеции на стадионе “ЦСКА-Арена” в Москве сыграет с Россией. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.71.

Анализ матча Швеция — Россия (12.12.2019)

Обе команды провалили стартовый этап Евротура, разжившись на двоих лишь тремя очками. Два из них на счету сборной России, одно — у Швеции. И набраны они были в очной встрече, которая получилась крайне увлекательной и докатилась до серии буллитов (5:4 Б). А вот чехам и финнам соперники дружно уступили в основное время.



Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. Ведь на Кубке Первого канала для сборной России традиционно начинается новая жизнь. На этот раз состав гораздо сильнее. Как, впрочем, и всегда: в декабре в национальную команду традиционно вызываются лучшие из доступных. Хотя травм и вынужденных замен оказалось многовато.



На домашнем этапе Евротура от россиян ждут только победы, о чём несколько дней назад уже успел напомнить Владислав Третьяк. Стоит отметить, что у сборной Швеции заявка тоже весьма достойная. В неё вошли 11 хоккеистов из КХЛ, а вратарская бригада целиком состоит из наших знакомых — Адам Рейдеборн из “Ак Барса” и Ларс Юханссон из ЦСКА.



Тем не менее сборная России вполне справедливо идёт у букмекеров явным фаворитом: индивидуального таланта тут побольше, да и по глубине состава “тре крунур” смотрятся не так здорово. Хотя у чехов и финнов подбор хоккеистов, пожалуй, поскромнее, так что соперник по стартовой игре с большой долей вероятности превосходит остальных.



В прошлом году россияне уверенно выиграли Кубок Первого канала, набрав восемь очков из девяти возможных. Чехия и Финляндия не смогли противопоставить ровным счётом ничего, проиграв с разницей в пять шайб (2:7 и 0:5 соответственно). А вот Швеция оказала достойное сопротивление: вела в с разницей в два гола после двух периодов и докатилась до серии буллитов (2:3 Б).



В последнее время очные встречи россиян и шведов получаются весёлыми хоть на Евротуре, хоть на чемпионате мира. Достаточно сказать, что в четырёх предыдущих случаях забрасывалось не менее шести шайб (5:4 Б, 7:4, 4:6 и 2:4). Впрочем, “тре крунур” на Кубке Карьялы дважды сыграли низ.



С Чехией было 1:3, причём скандинавы проспали стартовые 40 минут и включились только в концовке. А Финляндия выиграла со счётом 2:1, там моментов хватило на всех, да только с реализацией совсем не заладилось — Харри Сятери совершил 40 сейвов и принёс своей команде трудовую победу.



Скорее всего, Алексей Кудашов постарается сыграть построже. Определённое давление из-за необходимости дать результат имеется, а ввязываться со шведами в перестрелку всегда опасно. В связи с этим есть подозрение, что планка тотала кажется завышенной. На Кубке Карьялы сборная России хорошо начинала, а потом чередовала удачные отрезки с провальными и страдала из-за огромного количества ненужных удалений.

Пожалуй, от этого и оттолкнёмся. Победа сборной России в первом периоде идёт за 2.36, а ИТМ 2 шайбы Швеции — за 2.15. Вариант попроще — тотал меньше 5,5 шайбы за 1.90. Если быстрого гола не случится, планка в 4-5 шайбы вполне может устоять. У гостей хорошие вратари, а атака сборной России пока действует нестабильно.

Ставки на матч Швеция — Россия

Скорее всего, Алексей Кудашов постарается сыграть построже. Определённое давление из-за необходимости дать результат имеется, а ввязываться со шведами в перестрелку всегда опасно. В связи с этим есть подозрение, что планка тотала кажется завышенной и обилия голов мы не увидим.



Ставка №1: победа сборной России в первом периоде за 2.36.



Ставка №2: ИТМ 2 шайбы Швеции за 2.15.