«Торонто» — «Клипперс». Прогноз: Кавай заберёт в Канаде перстень и победу

12 декабря на паркете «Скотиабанк-Арены» в матче регулярного чемпионата НБА «Рэпторс» примут «Клипперс». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «Лос-Анджелесу». Сделать ставку на Кавая Леонарда и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.75. Успех «Торонто» оценивается аналитиками коэффициентом 2.25.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (12.12.2019)

«Торонто» после великолепного отрезка из семи побед подряд настиг некоторый спад. Сначала «Рэпторс» дома уступили «Хит» и «Рокетс», а затем на выезде не сумели справиться с «Филадельфией». 10 декабря канадцы в гостях еле-еле дожали «Чикаго» и прервали череду неудач.



«Клипперс» находятся в середине выездного турне. «Лос-Анджелес» получил по полной программе от «Милуоки», но затем уверенно разобрался с «Вашингтоном» и «Индианой». В ближайшем поединке коллектив Дока Риверса ожидает проверка действующим чемпионом.

С другой стороны, лучший игрок «Рэпторс» минувшего сезона уже находится в составе «Клипперс». Речь, разумеется, о Кавае, который отдыхал в матче с «Индианой» и специально готовился именно к противостоянию с «Торонто». На паркете «Скотиабанк-Арены» Леонард получит чемпионский перстень.



Букмекеры выставляют практически равную линию с небольшим перекосом в пользу гостей. Котировки позволяют нам проверить чистую победу «Клипперс» с учётом овертайма за 1.75. Любители риска могут заиграть фору по вкусу.



Коротко о травмированных. Док Риверс не сможет рассчитывать на Шамета и Макгрудера, под вопросом Грин. Хозяева обойдутся без Маккоу и Джонсона, есть сомнения по поводу участия в матче Ванвлита. За «Торонто» говорит преимущество своего паркета, но у «Клипперс» больше звёзд.



«Рэпторс» идут в топ-5 по защитному рейтингу, однако вся атака команды держится на двух исполнителях. Если хотя бы один из связки Сиакам – Ванвлит не выдаёт потрясающий матч, то дальше уже начинаются проблемы. Да, Газоль способен отдать и что-то наковырять сам, ещё не весь песок высыпал на паркет Ибака, иногда летит у Лаури, способны зажечь Пауэлл и Ануноби, но всё это эпизодами.



У «Клипперс» куда больше разнообразия, мастерства и таланта в нападении. Около месяца назад парни Дока Риверса разобрались с «Торонто» на родном паркете 98:88 и обладают всеми возможностями, чтобы закрепить свой успех. Составы будут отличаться, но «Лос-Анджелес» смотрится предпочтительнее.

Ставка на матч «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс»

«Клипперс» с отдохнувшим Каваем выглядят фаворитом в матче с «Рэпторс». С коэффициентом 1.75 мы поставим на чистую победу калифорнийцев. У «Торонто» слишком зависимое от дуэта лидеров нападение и слабая на фоне соперника скамейка. Леонард получит чемпионский перстень и добьётся успеха со своей командой в Канаде.



Ставка: победа «Клипперс» с учётом овертайма с коэффициентом 1.75.

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