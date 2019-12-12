«Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс». Прогноз: Варламов остановит Дадонова и Баркова

13 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» во Флориде встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу “кошек” в основное время можно с коэффициентом 2.24.

Анализ матча «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (13.12.2019)

“Флорида” находится на самой границе зоны плей-офф. Ноябрь начался очень неплохо, но в дальнейшем результаты просели. В восьми последних матчах набрано всего шесть очков, при этом все три победы одержаны над соперниками, которые находятся вне топ-8 своих конференций (“Сан-Хосе”, “Нэшвилл” и “Коламбус”).



В остальных пяти поединках на этом отрезке команда уступала в основное время. Не получилось зацепиться с “Каролиной” (2:4), “Баффало” (2:5), “Вашингтоном” (3:4), “Миннесотой” (2:4) и “Тампой” (1:2). Для такого количества индивидуально сильных хоккеистов в нападении две-три шайбы за 60 минут — это, конечно, маловато.

“Пантерз” с начала декабря играют только на своём льду, в НХЛ такое случается нечасто. Долгое время без перелётов — большое подспорье для рывка в турнирной таблице, вот только говорить о лёгком календаре не приходится, так как времени на отдых практически нет. Битва с “Айлендерс” станет четвёртой за шесть суток.



Накануне “Флорида” проиграла “Тампе” (1:2). Несмотря на близкий счёт, по факту преимущество гостей было огромным. На плаву команду оставлял Сергей Бобровский, который после бледного старта сезона выдал действительно топовый перформанс. Российский голкипер отразил 46 из 48 бросков. Единственную шайбу хозяева забросили в концовке, заменив вратаря на шестого полевого.



“Айлендерс”, напротив, в полном порядке. Они провалили выездную серию в конце ноября, зато дальше взяли себя в руки: четыре победы в шести матчах позволили закрепиться в тройке лучших команд Восточной конференции. При этом по потерянным очкам подопечные Барри Тротца идут вровень с мощным “Бостоном”.



“Нью-Йорк” не играл с 10 декабря, то есть имел около 2,5 суток на отдых. Тогда не поздоровилось “Тампе”, которая была разгромлена со счётом 5:1. Такой разницы “молнии”, конечно, не заслуживали: они обстучали каркас ворот, плюс Семён Варламов совершил несколько отличных спасений. Тем не менее победить “Лайтнинг” на выезде с разницей в четыре шайбы кому попало не удаётся.



Потому котировки букмекеров выглядят сомнительно. “Флорида” обладает очевидным атакующим потенциалом, однако дыры в защите никуда не делись, а Бобровский на старте сезона не отличается стабильностью. Гости, напротив, великолепно обороняются и отлично переходят из обороны в атаку.



С учётом любви “Флориды” к потерям в средней зоне и слабости на “пятачке”, шансы “Айлендерс” выглядят как минимум не хуже. Брать ли победу “Нью-Йорка” в основное время за 2.66 — дело вкуса, а вот итоговая П2 за 2.06 определённо заслуживает проверки. Комбинированный вариант — Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.55.



Также возьмём ничью в первом периоде за 2.85. В последнее время очные встречи получаются крайне упорными и низовыми: 2:1, 3:2 Б, 2:1 Б, 2:4, 2:3 ОТ. Обе команды прекрасно знают друг друга, а потому наверняка не будут раскрываться раньше времени. Интрига наверняка доживёт до последних минут.

Ставки на матч «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс»

Битва с “Айлендерс” станет для хозяев четвёртой за шесть суток, тогда как их соперник, напротив, отдыхал с 10 декабря. С учётом любви “Флориды” к потерям в средней зоне и слабости на “пятачке”, шансы “Айлендерс” выглядят как минимум не хуже. Брать ли победу “Нью-Йорка” в основное время за 2.66 — дело вкуса, а вот итоговая П2 за 2.06 заслуживает проверки. Комбинированный вариант — Х2 + ТМ 6,5 шайбы за 2.55.



Ставка №1: “Айлендерс” не проиграют + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.55.



Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.85.