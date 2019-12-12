В нелепом договорняке на корт вышел полный профан. Как это удалось провернуть?

9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) состоялся странный теннисный матч, который уже вошёл в историю. Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета. Представитель Таиланда, занимающий 1369-е место в рейтинге ATP, выиграл со счётом 6:0, 6:0. Самое удивительное, что за всю игру Бахмет не набрал ни одного очка. Да и смотрелся он, мягко говоря, не как профессиональный теннисист. Более того, на сайте ITF нет профиля Бахмета.

Видео доступно на «Чемпионате».

Тем временем, видео с отрывком этого матча собрало сотни тысяч просмотров. Чтобы пролить свет на эту непонятную ситуацию, редакция «Чемпионата» пообщалась с человеком, который представился как организатор этого нашумевшего матча. В беседе с Игорем (так попросил он себя называть) мы попытались прояснить, для чего был организован этот матч, как вообще возможно заявить на профессиональный теннисный турнир человека с улицы и почему не стоит покупать информацию о договорняках.

— Игорь, какое отношение вы имеете к миру спортивных ставок?

— Несколько лет я был известен в ставочной среде рунета под ником Хайбери, но сейчас куда реже занимаюсь прогнозированием.



— И вы решили организовать договорной матч.

— Частично это было сделано из-за заработка, но это не единственная причина. Было понимание, что это не тот матч, где удастся заработать приличные суммы. В некоторой степени для хайпа, чтобы больше раскрутить телеграм-канал моего друга, с которым мы вместе этим занимались. Хотя организация, в основном, лежит на мне. Частично просто из-за развлечения, чтобы жизнь стала менее скучной. И если так подумать, то это даже сложно назвать договорным матчем. Скорее, у нас была какая-то инсайдерская информация.



Наш игрок впервые попробовал бить ракеткой по мячу за час до матча, поэтому мы даже не давали ему никаких указаний, кроме того, как выйти и показывать свою лучшую игру. И так было понятно, что у него нет никаких шансов выиграть даже один розыгрыш против человека с рейтингом АТР. Не было смысла говорить ему сливать, он и так не умел играть.



— Как удалось заявить на теннисный матч игрока, который ни разу не держал в руках ракетку?

— Объясню с самого начала. Чтобы букмекер мог принимать ставки на определённый матч, во время игры должен присутствовать судья на вышке. Именно он вводит счёт в планшет. Так информация попадает к букмекерским конторам. Нет судьи на вышке – нет матча в лайве. На большинстве турниров ITF квалификационные раунды играют без судьи на вышке, потому что это очень дорого. Невыгодно платить за работу большого количества судей на турнире с низким рейтингом.



На такие турниры иногда можно попасть человеку с улицы, так как в квалификации бывает недобор игроков. Но примерно на каждом пятом турнире ITF есть судьи на вышке, уже начиная с первого раунда квалификации. На подобных турнирах обычно не бывает недобора. Наоборот, очень много желающих играть, в том числе из-за ставок, поэтому человеку без рейтинга попасть туда практически нереально. Однако есть и исключения.



Декабрьская серия турниров ITF в Катаре проводится уже несколько лет, и каждый год там мало желающих играть. В декабре теннисный сезон уже закончился, большинство игроков в отпусках, а те, что играют, едут в более дешевые страны. В Катар дорого лететь, нужны средства на проживание, а теннисисты уровня ITF – не самые богатые люди. Я знал о том, что будет немного желающих играть, поэтому мы заявили Артёма именно на этот турнир. И он спокойно прошёл в квалификацию без рейтинга, как и еще несколько игроков.



— То есть, попасть в квалификацию может любой желающий с улицы?

— Сначала попадают игроки с рейтингом ATP. Затем – игроки с национальным рейтингом, то есть, те, кто играл во внутренних соревнованиях в своей стране и набрал там какие-то очки. Если этих двух категорий игроков не хватает, чтобы заполнить квалификационную сетку, тогда добирают игроков без всякого рейтинга.

Договорные матчи в теннисе. Тяжёлый вирус или панацея для игроков Скандал с договорными матчами поставил под угрозу репутацию топ-игроков. С чего это началось и чем закончится – попробуем разобраться.

— На каких условиях игрок попадает в квалификацию?

— Нужно оплатить IPIN, это такая электронная анкета игрока, наличие которой позволяет заявляться на турниры. Стоит примерно 70 долларов в год. И взнос за участие в конкретном турнире. Обычно это 30-40 долларов.



— Букмекеры принимают ставки на подобные матчи до игры или линия появляется исключительно в лайве?

— И до игры, и в лайве. Могут и вообще не принимать, даже если есть судья на вышке. Тут как повезет. Но чаще принимают.



— У вас была уверенность, что на матч с участием вашего знакомого будут принимать ставки?

— Изначально такой уверенности не было.



— Вы делали ставки на этот матч?

— Я увидел, что вышла линия на этот матч, очень обрадовался коэффициентам, и за пару часов до матча начал делать ставки по линии с разных аккаунтов. После того как я сделал несколько ставок, этот матч сняли с линии.



— Вы дали совет подписчикам ставить на этот матч?

— Я планировал сначала поставить сам, а потом уже выложить матч в общий доступ на нашем телеграм-канале. Но так как после моих ставок матч сняли с линии, то я просто написал на канале, что сейчас в Дохе играет наш Артём, включайте видео, смотрите и наслаждайтесь.



— Букмекеры нередко рассчитывают выигрышные ставки с коэффициентом 1. То есть, делают возврат средств. Матч Артёма был, мягко говоря, подозрительным. Вам позволили получить прибыль?

— Да. Сразу после матча я заказал деньги на вывод и уже вечером они поступили на счёт. Правда, на аккаунты букмекера, с которого я делал ставки, войти не могу. Скорее всего, их заблокировали для разбирательства, но сделали это слишком поздно, так как деньги я уже получил. Кстати, букмекерам очень сильно повезло, что я поставил на этот матч не так много, как планировал. Весь день на этом турнире были проблемы с интернетом, время от времени пропадала связь со всех кортов. В момент выхода нашего матча в лайв пропала связь, и все ставки заморозили. В противном случае я бы заработал в 2-3 раза больше.

— Ваша чистая прибыль со ставок на данный матч?

— Чуть меньше 5000 евро.



— Сможете показать скриншоты ставок?



— Вот часть скриншотов, здесь прибыль чуть меньше 3000 евро. Тут я ставил с трёх разных аккаунтов, на четыре одинаковых исхода:

1) В первом гейме на подаче Артёма не будет счета 40-40 за 1.36

2) Артём проиграет первый гейм на своей подаче за 1.61

3) Артём проиграет под ноль первый гейм на своей подаче за 6.5

4) Артём проиграет под ноль первый гейм на подаче соперника за 4.



Остальные скриншоты не хочу показывать, есть некоторые причины для этого.

— Вы не опасаетесь возможных расследований, связанных с данным матчем?

— Во-первых, это вообще сложно назвать договорным матчем. Артём же даже не «сливал», просто не умел играть. Во-вторых, это всё происходило в Катаре. Теоретически проблемы могли бы быть, но только там. Больше Артём туда не полетит. Хотя я уверен, что ничего не будет даже там, но мы перестрахуемся.



К украинскому уголовному кодексу это всё не имеет никакого отношения. Да и в Украине даже за реальные доказанные договорняки никогда никого не сажали. Я не верю, что будет какое-то серьёзное расследование по этому поводу. А если и будет, то всё ограничится дисквалификацией и штрафом для Артёма. Штраф платить необязательно. Если не заплатишь – просто больше не будешь играть, на этом последствия заканчиваются.



— Хорошо, с Артёмом понятно, а как насчёт вас?

— Я настолько скучно живу сейчас, что меня даже немного обрадует, если начнётся какой-то небольшой (без серьёзных последствий) движ в отношении меня. Я тогда полечу куда-нибудь на Кубу или на Доминикану, и буду там скрываться. Но я не верю, что будет что-то такое.

Фальшивые ракетки. 180 теннисистов замешаны в договорняках Арестовано 15 человек, ещё 60 оставлено под следствием, среди них и профессиональные теннисисты – итоги крупного рейда испанской полиции.

— Это был ваш первый опыт организации матча, результат которого известен заранее?

— Нет, не первый. Было много всякого опыта, но тогда всё делалось довольно тихо. Чтобы так показательно, то да, впервые.



— Многие игроки попадаются на «развод» в интернете, когда им обещают рассказать о договорняке за деньги, но в итоге информатор обманывает доверчивых людей. Вы продавали подобную информацию?

— Только покупал.



— Как игроку на ставках отличить организатора договорного матча от мошенника?

— Тут нечего отличать. Все, кто продаёт договорные матчи в интернете за деньги, мошенники.

— Объясните.

— Договорные матчи обычно, если и играются, то на турнирах с низким рейтингом. Никто не проводит договорные матчи в группе Лиги Чемпионов или на Итоговом теннисном турнире. Играют, например, во второй лиге чемпионата Румынии по футболу или на турнире ITF где-то в Казахстане. На такие события лимиты невысокие. Там не поставишь миллион долларов, при всём желании. Заключить пари на несколько десятков тысяч долларов – уже успех.



Организаторы подобных матчей – обеспеченные люди. Если это действительно договорной матч, а не выдумка, то ему нет смысла «светиться» самому и подставлять своего игрока, продавать информацию непонятно кому за копейки. Он сам поставит по максимуму, получит выигрыш и всё.



А если продать кому-то одному, то с большой вероятностью получишь утечку информации. О событии будет знать весь интернет, и ты сам вообще ничего не поставишь, так как матч не дадут в лайв или коэффициент упадёт в пять раз.



— Какой совет дадите начинающим игрокам на ставках?

— Не начинать ставить. Если начали – бросать. Не стоит тратить свою жизнь на это, поверьте моему опыту. Ничем хорошим это не закончится.