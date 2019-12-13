«Бавария» — «Вердер». Прогноз: Левандовски быстро снимет все вопросы в Мюнхене

14 декабря в матче 15-го тура чемпионата Германии «Бавария» в Мюнхене встретится с «Вердером». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.17.

Анализ матча «Бавария» — «Вердер» (14.12.2019)

Теперь уже и не вспомнить, когда к середине сезона «Бавария» находилась вне топ-6 немецкой Бундеслиги. На дворе уже середина декабря, а действующий чемпион Германии располагается лишь на седьмой позиции, выиграв всего половину матчей. По их меркам это, понятно, крайне слабый показатель.

Тем не менее ничего страшного ещё не произошло. Многое объясняется небывалой плотностью турнирной таблицы. Собственно, мюнхенцы отстают от дортмундской «Боруссии», которая занимает третье место, всего на два очка. «Боруссия» М и «РБ Лейпциг» ушли вперёд, но шесть-семь баллов за 20 туров до конца — это терпимо. «Бавария» отыгрывала и не столько.

Непосредственно качество футбола после отставки Нико Ковача и утверждения Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера улучшилось. Команда много создаёт, а слабые результаты во внутреннем первенстве объясняются в первую очередь низкой реализацией. Скажем, в матчах с «Байером» (1:2) и «Боруссией М» (1:2) мюнхенцы смотрелись как минимум не хуже противников.

В обоих случаях сказалось невезение и отсутствие концентрации, которое приводило к элементарным ошибкам в обороне. В середине недели удалось поправить настроение, одолев на своём поле «Тоттенхэм» (3:1). Немецкий клуб единственный среди всех прошёл групповой этап Лиги чемпионов без потерь — шесть побед в шести матчах.

Теперь эту эффективность надо перенести на внутреннюю арену. Лига чемпионов вернётся только в феврале, а потому ничто не должно отвлекать «Баварию» от погони. До месячного перерыва в Бундеслиге осталось три тура — вполне достаточно, чтобы позволить беглецам почувствовать ледяное дыхание позади себя.

Сезон охоты официально открыт, начнётся он домашним поединком против неуступчивого, но скромного «Вердера». Бременцы показывают довольно симпатичный футбол и дают бой практически любому сопернику, однако недостаток индивидуального мастерства, конечно, сказывается.

В четырёх последних турах чемпионата Германии они потерпели три поражения. Уступить «Боруссии» М (1:3) или «Шальке» (1:2) незазорно, но ведь было ещё и поражение от худшего на тот момент клуба Бундеслиги «Падерборна» (0:1), причём на своём поле. Единственный мяч гости забили в самой концовке, но тут важнее отметить, что они ни в чём не уступили «Вердеру».

Вообще, бременцы не терпели разгромных поражений от «Баварии» аж с 2016 года, что в Германии редко кому удаётся. С тех пор они уступили во всех пяти встречах, но делали это достойно — 0:1, 1:2, 2:4, 0:2, 1:2. Была ещё полуфинальная игра Кубка Германии-2018/19, где фавориту также пришлось попотеть (3:2).

Впрочем, индивидуальное превосходство хозяев очевидно, тем более на своём поле. Действующий чемпион вряд ли станет валять дурака — положение в таблице неприятное, допускать осечки в ближайшее время крайне не рекомендуется. Потому сомневаться в итоговой победе фаворита сложно.

Как видно из личных встреч, брать огромные форы опасно. У «Вердера» неплохая атака, так что свои 3-4 момента гости наверняка получат. Мы бы выбирали между П1 + ТБ 3,5 мяча за 1.78 и П1 + обе забьют за 2.18. Также проверим гол в первые 15 минут за 2.33, мюнхенцы в последнее время часто выдают агрессивные дебюты.

Ставки на матч «Бавария» — «Вердер»

Бременцы не терпели разгромных поражений от «Баварии» аж с 2016 года, что в Германии редко кому удаётся. С тех пор они уступили во всех пяти встречах, но делали это достойно — 0:1, 1:2, 2:4, 0:2, 1:2. Впрочем, индивидуальное превосходство хозяев очевидно, тем более на своём поле. Действующий чемпион вряд ли станет валять дурака — положение в таблице неприятное, допускать осечки в ближайшее время крайне не рекомендуется. Потому сенсации не ждём.

Ставка №1: победа «Баварии» и обе забьют за 2.18.

Ставка №2: гол в первые 15 минут за 2.33.