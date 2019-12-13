Россия — Чехия. Прогноз: Капризов спасёт Кудашова от серьёзных неприятностей

14 декабря во втором матче второго этапа Евротура Кубка Первого канала сборная России на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве сыграет с Чехией. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.77.

Анализ матча Россия — Чехия (14.12.2019)

Провал сборной России на Кубке Карьялы разочаровал, но сюрпризом не стал: новый тренер, экспериментальный состав, чужой лёд. На домашнем Кубке Первого канала от команды ждали принципиально другого результата, однако первый же матч завершился поражением. Подопечные Алексея Кудашова уступили шведам (3:4).



Теперь они находятся на последнем месте в турнирной таблице Евротура — вроде бы пустячок, но неприятный. Три поражения в четырёх встречах при новом тренерском штабе, единственная победа — и та по буллитам. Всего два очка в активе. У Швеции четыре, а Финляндия (восемь) и Чехия (десять) вообще успели создать отрыв.



Непосредственно по качеству хоккея россияне смотрелись лучше, что признал даже тренер соперников. Пожалуй, при подобном составе иначе и быть не могло, ведь вызваны были все лучшие из доступных. Тем не менее, несколько уже хорошо привычных проблем не позволили набрать очки.



Прежде всего, кошмарная игра спецбригад. Из семи удалений соперника удалось довести до ума лишь одно, да и то в самой концовке. А вот «тре крунур» реализовали первое же численное преимущество, хотя в целом удалялись гораздо чаще. Справедливости ради, во второй половине моменты при игре «5-на-4» создавались исправно. Подкачало завершение.



Второе — жутко неровная игра с постоянными перепадами. На этот раз россияне агрессивно начали, но не реализовали удаление, а потом пропустили сами и зачахли. Во второй двадцатиминутке они натурально висели на воротах соперника, в третьей тоже создали предостаточно. Но уйти со счёта 0:3 не смогли.



Тем удивительнее было слышать послематчевые слова о волнении в дебюте, которые произносили не юные дебютанты, а опытные и именитые хоккеисты. Конечно, тут ещё и сказалась ошибка при выборе первого номера: Александр Самонов пропустил две шайбы с двух бросков в створ.



В лучшие минуты россияне играли здорово и вполне могли зацепиться за овертайм, хотя в целом поражение заслужили. Слишком уж глубоким оказался провал на отрезке с пятой по 20-ю минуту, когда наблюдался стерильный контроль шайбы при полном отсутствии моментов. За такой хоккей в близком к оптимальному составе пришлось расплатиться.



Чехи тем временем одержали четвёртую победу в четырёх матчах. Далась она очень непросто: Финляндия проигрывала в две шайбы к 52-й минуте, но сумела отыграться и дотянуть до овертайма. Однако подопечных Милоша Ржиги это не смутило, они забросили победную шайбу в первой же атаке дополнительного времени (4:3 ОТ).



Чехи проводили свой матч в Пльзени, то есть на восстановление, перелёт и подготовку к игре со сборной России у них было полтора дня. Разозлённые хозяева справедливо идут у букмекеров фаворитов. Состав у подопечных Алексея Кудашова заметно сильнее, а чувствительное поражение от Швеции только добавит энергии и мотивации.

Не будем мудрить и возьмём две ставки: П1 с форой (-1,5) за 2.30 и гол Кирилла Капризова 2.10. В первом поединке Кубка Первого канала подавляющее большинство остроты исходило именно от звена Шипачёва, да и ключевая роль в большинстве увеличивает шансы на точный бросок от лидера ЦСКА.

Ставки на матч Россия — Чехия

Чехи проводили свой матч в Пльзени, то есть на восстановление, перелёт и подготовку к игре со сборной России у них было полтора дня. Разозлённые хозяева справедливо идут у букмекеров фаворитов. Состав у подопечных Алексея Кудашова заметно сильнее, а чувствительное поражение от Швеции только добавит энергии и мотивации.



Ставка №1: победа сборной России с форой (-1,5) за 2.30.



Ставка №2: гол Кирилла Капризова за 2.10.