«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз: лучший игрок мира сделает результат

14 декабря на стадионе «Аноэта» в матче 17-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» примет «Барселону». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают каталонцев фаворитом поединка. Сделать ставку на Лионеля Месси и компанию в букмекерских конторах можно за 1.70. Победа бело-голубых оценивается аналитиками коэффициентом 4.88.

Прогноз матча «Реал Сосьедад» — «Барселона» (14.12.2019)

«Барселона» во вторник на выезде переиграла «Интер» в Лиге чемпионов и с запасом заняла первое место в не самой простой по составу группе. В Примере каталонцы делят лидерство с «Реалом» и перед «эль класико» не намерены терять очки. Месси и компания проведут гостевой матч в Сан-Себастьяне.

«Реал Сосьедад» после 16 туров занимает четвёртую строчку в Примере. Больше бело-голубых в нынешнем сезоне во внутреннем первенстве забили только три клуба, но команду частенько подводит оборона. Это для «Барселоны» с её сумасшедшим нападением 18 пропущенных за 16 матчей допустимо, а для остальных многовато.

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Барселону». Чистая победа гостей доступна за 1.70. Вариант неплохой, но есть ещё интереснее. На успех каталонцев при голе Лионеля Месси эксперты дают шикарный коэффициент 2.45, и у нас есть все основания, чтобы проверить данную ставку. Лучший игрок мира сейчас в полном порядке.

Месси на неделе получил заслуженный отдых. Лео пропустил матч с «Интером» и готовился именно к поединку с «Реал Сосьедад». Также, Вальверде не стал перегружать других важных исполнителей. Гризманн и Ракитич отбегали около часа, а Суарес и де Йонг получили порядка 30 минут каждый.

У бело-голубых не будет преимущества в свежести. За хозяев говорит только фактор своего поля, но и здесь статистика на нашей стороне. Три последних выезда в Сан-Себастьян завершались для «Барселоны» положительным результатом. В Примере каталонцы выиграли девять из десяти матчей, начиная с 24 сентября.

На старте сезона «Барселона» буксовала, что можно списать на травму Месси и притирку новых футболистов друг к другу. Каталонцы выиграли восемь из девяти матчей, когда Лео появлялся на поле в основном составе. При этом лишь дважды аргентинец не зажигал свою фамилию на табло в упомянутых поединках.

Разумеется, это не гарантирует нам прибыль. «Реал Сосьедад» при поддержке трибун постарается сделать всё возможное, чтобы остановить действующего чемпиона. Однако, когда с коэффициентом 2.45 доступна ставка, шансы на успех которой уж точно не меньше 50%, то проходить мимо подобных вариантов мы не имеем права.

Ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»

«Барселона» провела матч Лиги чемпионов практически полностью дублирующим составом. С коэффициентом 2.45 мы поставим на победу каталонцев и гол Месси. Лео забил в семи из девяти поединков Примеры нынешнего сезона, когда появлялся на поле в основном составе. Лишь раз при точном выстреле аргентинца команда Эрнесто Вальверда не добилась успеха.

Ставка: Месси забьёт и победа «Барселоны» с коэффициентом 2.45.

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