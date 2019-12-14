Россия — Финляндия. Прогноз: всё снова в руках Сорокина

15 декабря в третьем матче второго этапа Евротура Кубка Первого канала сборная России на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве сыграет с Финляндией. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.82.

Анализ матча Россия — Финляндия (15.12.2019)

Неудачи на Кубке Карьялы казались вполне нормальным явлением: процесс притирки нового тренерского штаба к хоккеистам и экспериментальный состав делал неизбежным различные проблемы и шероховатости. Но наступил Кубок Первого канала, были вызваны все сильнейшие. А движения вперёд по-прежнему не видно.



Больше того — основные слабости переходят из матча в матч. Под руководством Алексея Кудашова сыграно уже пять официальных встреч. Результаты выглядят грустно: три поражения в основное время и две победы в сериях буллитов. Это при том, что в Москве составы у соперников явно поскромнее.



Строго говоря, дожать чехов (4:3 Б) удалось во многом благодаря Илье Сорокину, который постоянно выручал в основное время и ни разу не пропустил в буллитной серии. Ключевая разница заключается именно в этом: в первой игре тренеры ошиблись с вратарём, Самонов пропустил три шайбы за 21 минуту и Сорокин вышел при 0:3. А с Чехией голкипер ЦСКА попал в основной состав и взял всё, что было возможно.



Один рикошет и два попадания в “девятку” — никаких вопросов по пропущенным голам не возникает. В остальном игра сборной России абсолютно та же: эпизодами яркая и залихватская, однако вслед за удачным отрезком непременно наступит провал. Меняется только их порядок и продолжительность.



Со шведами провалили дебют, а с Чехией, напротив, повели уже со счётом 2:0 к концу первого периода. Зато во втором игровом отрезке сопернику удалось отыграться, а при большем везении гости могли и выйти вперёд. Прямо перед перерывом у ворот Сорокина было жарко, бригада меньшинства совсем не справлялась, но с горем пополам удалось дотерпеть.



На этот раз удача была на нашей стороне: то, что не залетело в концовке в ворота Швеции, удалось довести до ума в поединке с чехами. Игорь Ожиганов замкнул дальнюю штангу. В остальном качество хоккея примерно то же самое, сразу несколько звеньев выглядели крайне бледно, да и в большинство в овертайме использовать не удалось. В первой игре с реализацией лишнего тоже имелись огромные проблемы.



И вот на фоне всех этих печальных событий предстоит биться с финнами, которые традиционно неудобны и опасны на любом турнире в любое время года. Суоми, на секундочку, лидируют на Кубке Первого канала с четырьмя очками. С чехами они дошли до овертайма, проигрывая 1:3 к 52-й минуте. А шведов разгромили со счётом 5:1, причём заключительную шайбу забил вратарь.



Словом, абсолютно очевидно, что если те же самые проблемы проявятся и в воскресенье, то никакой победы на домашнем этапе Евротура россиянам не видать. У Финляндии полный порядок с характером и бойцовскими качествами, а главное — она хорошо чувствует спады в игре соперника и умеет наказывать за потерю концентрации.

Возьмём ИТБ 2 шайбы Финляндии за 1.88. Мотивация простая: подопечные Алексея Кудашова часто хватают глупые удаления и много ошибаются в защите. Пожалуй, всё это обещает вратарю хозяев изрядную долю работы. Шансы сборной России действительно выглядят выше (разница в исполнительском мастерстве не вызывает сомнений), однако уверенности именно в командной игре и грамотном гейм-менеджменте тренерского штаба нет.

Ставки на матч Россия — Финляндия

Если привычные проблемы проявятся и в воскресенье, то никакой победы на домашнем этапе Евротура россиянам не видать. У Финляндии полный порядок с характером и бойцовскими качествами, а главное — она хорошо чувствует спады в игре соперника. Возьмём ИТБ 2 шайбы Финляндии за 1.88. Подопечные Алексея Кудашова часто хватают глупые удаления и много ошибаются в защите. Пожалуй, всё это обещает вратарю хозяев изрядную долю работы.



Ставка: ИТБ 2 шайбы Финляндии за 1.88.