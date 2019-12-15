«Виннипег» — «Филадельфия». Прогноз: Проворов не справится с Лайне и Шайфли

16 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» в Виннипеге встретится с «Филадельфией Флайерс». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «Джетс» в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Виннипег Джетс» — «Филадельфия Флайерс» (16.12.2019)

«Виннипег» неровно начал сезон и поначалу выступал ниже ожиданий, но постепенно наладил игру, разобрался с сочетаниями и набрал хороший ход. Достаточно сказать, что команда не терпела больше одного поражения подряд аж с середины октября, хотя с того момента успела провести уже 23 матча.



Для НХЛ с плотным календарём, постоянными перелётами и минимумом проходных соперников это удивительная стабильность. У канадцев крепкая защита и надёжная пара вратарей, что и помогает избегать перепадов. Они крайне редко пропускают больше двух-трёх шайб, а в атаке есть несколько классных хоккеистов, которые всегда что-то придумают.



Словом, «Джетс» уверенно входят в зону плей-офф, хотя предыдущий поединок обернулся настоящим конфузом. Выезд к сливающему сезон «Детройту» внезапно завершился разгромным поражением (2:5). Подопечные Пола Мориса отчего-то напрочь проспали дебют, получив 0:3 уже к 24-й минуте.



Справедливости ради, в дальнейшем они вернулись в игру, отквитали две шайбы и вполне могли зацепиться за очки. Однако опытный Джонатан Бернье выдал один из лучших матчей сезона и много выручал (да ещё и отметился голевой передачей). В концовке «Виннипег» пошёл ва-банк, раскрылся и получил в пустые ворота.



Естественно, после такого «Джетс» будут полны решимости исправиться за досадную осечку. Соперник, надо сказать, более чем крепкий, так что задача непростая. «Филадельфия» тоже с запасом входит в зону плей-офф. Это горячая команда, которая совсем недавно выдала серию из пяти побед.



Тем не менее, все детали на стороне канадцев. Во-первых, свой лёд. Во-вторых, преимущество в свежести. «Виннипег» не просто отдыхал в субботу, когда в НХЛ был огромный игровой день. Он не выходил на лёд с 13 декабря, то есть имел 2,5 суток на подготовку и восстановление. А «Флайерз» завершают бэк-ту-бэк, причём выездной.



Накануне они играли в Сент-Поле с «Миннесотой», а затем совершили перелёт в Канаду. Пауза между играми составила 19 часов — это, ясное дело, крайне мало. Скорее всего, «лётчики» не смогут показать ровный хоккей и обойтись без перепадов. На каких-то отрезках нехватка сил наверняка скажется.

Ну и последнее — очные встречи. Три предыдущих поединка в Виннипеге завершились победой хозяев (7:1, 3:2 Б, 3:2). Мы не будем мудрить и возьмём итоговую победу «Джетс» за 1.71. Хотя с учётом разницы в графиках варианты с победой хозяев в основное время за 2.10 или даже докупкой форы (П1 с форой «-1,5» идёт за 2.65) достойны изучения.

Ставки на матч «Виннипег Джетс» — «Филадельфия Флайерс»

«Виннипег» отдыхал с 13 декабря, а «Филадельфия» завершает выездной бэк-ту-бэк — накануне она играла с «Миннесотой». Три предыдущие очные встречи в Канаде завершились в пользу хозяев. Пожалуй, разница в свежести должна помочь «Джетс» добиться победы. Благо они не проигрывали два матча кряду с середины октября.



Ставка: итоговая победа «Виннипега» за 1.71.