«Динамо М» — «Йокерит». Прогноз: Крикунов вернёт финнам должок на своём льду

17 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве встретится с «Йокеритом». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Владимира Крикунова в основное время можно с коэффициентом 2.32.

Анализ матча «Динамо М» — «Йокерит» (17.12.2019)

Очная встреча прямых конкурентов за топ-4 в Западной конференции. СКА и ЦСКА с горем пополам ушагали вперёд, а сразу позади них находятся именно московские динамовцы и «Йокерит». У бело-голубых на одно очко больше, зато у финнов две игры в запасе.



Заключительный отрезок перед перерывом на Кубок Первого канала соперники провели по-разному. Подопечные Владимира Крикунова потерпели три поражения в четырёх матчах, однако ни о каком спаде говорить не приходится. Достаточно взглянуть на календарь, чтобы понять — всё идёт в рабочем режиме.

Команде совсем не повезло с соперниками на старте декабря: «Ак Барс», ЦСКА, «Локомотив» и СКА. Причём лишь один из этих поединков оказался домашним. «Динамо» набрало три очка в четырёх играх — вполне нормальный результат. Уверенная победа в Ярославле (4:0), а также близкое поражение от петербуржцев (2:3 Б).



Понятно, что бело-голубые испытывают проблемы с составом и не обладают длинной «скамейкой». Несколько хоккеистов элементарно не тянут уровень клуба из топ-4 конференции, но из-за наличия травм вариантов у тренерского штаба нет. Проблемы с реализацией тянутся давно, это ни для кого не новость. Однако качество хоккея редко падает ниже определённой планки.



Строго говоря, даже на том отрезке из четырёх сложных соперников подряд москвичам не удалась только одна встреча. В Казани «Ак Барс» забросил три шайбы за 12 минут и спокойно довёл дело до разгрома (5:2). А с ЦСКА и СКА всё было на тоненького. Не хватило везения и концентрации: в одном случае помешало удаление, в другом не пошли буллиты.



«Йокериту» пауза на Евротур, пожалуй, только помешала. Потому что она последовала после серии из четырёх побед, три из которых случились на выезде. Во всех случаях соперники были более чем крепкими: «Салават Юлаев», «Барыс», «Сибирь» и «Спартак». Однако «шуты» неизменно оставляли за собой равные поединки, всякий раз укладываясь в 60 минут.



Теперь будет сложнее. «Динамо» получило возможность выдохнуть и перезарядить батарейки, да и недавнее поражение в Хельсинки (1:3) наверняка не забылось. Владимир Крикунов говорит, что хоккеисты находятся в хорошем функциональном состоянии. Раз так, гостям придётся нелегко.



П1 с нулевой форой доступно за 1.75 — вариант достаточно надёжный. За последние два месяца бело-голубые уступили на своём льду лишь дважды. Нам больше нравится ИТБ 2,5 шайбы «Динамо» за 2.05. Вторая ставка — «гол в первые 10 минут» за 2.10.

Ставки на матч «Динамо М» — «Йокерит»

«Динамо» получило возможность выдохнуть и перезарядить батарейки, да и недавнее поражение в Хельсинки (1:3) наверняка не забылось. Владимир Крикунов говорит, что хоккеисты находятся в хорошем функциональном состоянии. Раз так, гостям придётся нелегко. За последние два месяца бело-голубые уступили на своём льду лишь дважды.



Ставка №1: гол в первые 10 минут за 2.10.



Ставка №2: ИТБ 2,5 шайбы «Динамо» за 2.05.