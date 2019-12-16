Стратегия «лесенка» в ставках на спорт: как ставить в футболе, плюсы и минусы

Лесенка, выращивание кабанчиков и танковая атака — вариации одной стратегии ставок. Разбираем, что такое лесенка в футболе и прочем спорте.

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Лесенка в ставках на спорт позволяет подняться с маленького банка до самых вершин. Некоторые называют лесенку выращиванием кабанчиков. Но примеры из практики показывают, что лесенка не беспроигрышная стратегия. Разберемся вместе, как ставить ставки по лесенке у букмекера.

Что такое лесенка в ставках на спорт

Лесенка — это стратегия распределения игрового банка, при которой размер каждой следующей ставки в случае ее прохода включает сумму предыдущей ставки вкупе с полученным выигрышем. Стартовая сумма лесенки небольшая — 1-5% вашего банка. Но если ваш банк всего в несколько сотен рублей, ставьте 50-100%.

Как выглядят ставки лесенкой на футболе

Рассмотрим пример ставок лесенкой на футбольный матч.



Допустим, 1% от вашего банка — это 100 рублей. Вы ставите сумму первоначального банка на победу «Барселоны» с коэффициентом 1.10. Ставка выигрывает. Теперь у вас есть 110 рублей. Присматриваете себе новое событие с коэффициентом 1.10. Ставите все 110 рублей. Ставка снова выигрывает, и у вас уже 121 рубль. Здесь вы решаете остановиться.



Это пример ставок лесенкой в две ступени. На первой ступени вы увеличили банк со 100 до 110 рублей. На второй ступени вы превратили 110 в 121 рубль. Суммарный выигрыш составил 21 рубль. После каждого выигрыша в лесенке вы ставили ва-банк все заигранные деньги.



Количество шагов, или ступеней может быть значительно больше.

Вот пример лесенки в десять шагов.

№ события Сумма ставки Коэффициент Выигрыш 1 100 1,1 110 2 110 1,3 143 3 143 1,1 157 4 157 1,2 188 5 188 1,4 263 6 263 1,2 315 7 315 1,2 378 8 378 1,3 491 9 491 1,2 589 10 589 1,1 648

Шаг за шагом мы увеличили размер банка со 100 рублей до 648 рублей. И это не предел. Встречаются лесенки и в двадцать, и в сто шагов. Основной принцип — размер ставки всегда максимальный и составляет всю сумму денег, которые вы на данный момент выиграли с начальной суммы.

В ставках лесенкой игроки берут события с небольшим коэффициентом, вероятность прохода которых высока. В среднем это коэффициенты 1.10-1.50. Это не правило. Можно увидеть лесенки, где размер коэффициента находится в пределах 1.50-2.00. Но, как правило у этих лесенок немного ступеней, и они плохо заканчиваются для беттора.



Начиная играть по стратегии лесенки, игроку необходимо определить верхнюю ступень лесенки — ту сумму, до которой нужно дойти. Чем реалистичнее сумма, тем вероятнее, что вы достигнете цели. До тех пор пока цель не достигнута, надо продолжать делать ставки.

Когда ставить ставки лесенкой

Чаще всего эту стратегию используют игроки, у которых нет солидного банка на депозите. Чтобы собрать такой банк, начинают ставить лесенкой.



Другой вариант — игрок имеет солидный банк для ставок, но хочет собрать максимальный выигрыш с небольшой суммы. Ставя лесенкой, он рискует только первоначальной суммой, а в перспективе может получить гораздо больше, чем сумма первой ставки. В то же время ставить крупный банк опасно — даже ставки с низкими коэффициентами проигрывают.

На что ставить по лесенке у букмекера

Когда стало понятно, что собой представляет стратегия лесенка, возникает вопрос: на что нужно ставить, чтобы твоя лесенка не прерывалась?



Воспользуемся советами опытных игроков и бывалых лесенководов:

Ставки на обе забьют в хоккее. Сложно себе представить безголевые матчи в хоккее — шайбы там залетают на «ура». И залетают они как в ворота одной команды, так и в ворота другой. Опытные игроки советуют ставить на ОЗ в матчах НХЛ, АХЛ, ВХЛ, шведской, австрийской, швейцарской, итальянской лиг. Средний коэффициент на ОЗ в хоккее равен 1.10-1.15. Ставки с плюсовой форой на фаворитов. В матчах лидеров с середняками можно «поймать» хороший коэффициент на плюсовую фору команд, которых букмекеры выставляют фаворитами. Если вы согласны с мнением конторы, выбирайте подходящий вариант ставки. Коэффициент на это обычно в пределах 1.11-1.20. Ставки на тоталы в нишевых турнирах. Сложно представить себе матчи Кубка Африки в середине июня, где на матчах в плюс 40 команды забивают больше двух мячей. Или матчи бельгийской, голландской лиги, где забивали бы меньше мяча за матч. В таких турнирах поклоннику лесенок легко найти подходящие события. Например, ТМ 3,5 для первого случая и ТБ 1 для второго. Это страховочные варианты тоталов в малоголевых и многоголевых турнирах. В зависимости от турнира коэффициент на такие события может составлять 1.20-1.50. Ставки в лайве по статистике. Просмотр трансляций матчей, слежение за статистикой игр в режиме реального времени помогают игрокам увидеть надежные события для ставок. Команды много атакуют, а голов еще нет: можно взять общий тотал в один забитый мяч. Букмекер ждет не менее трех голов, но коэффициент на ТБ 1 идеально подойдет для лесенки. Игра подходит к концу, команды никак не доберутся до линии вратарской — берем ТМ на угловые.

Варианты стратегии ставок лесенка

Опытные игроки придумали свои варианты лесенки:

Ставить лесенкой до достижения определенной суммы, чаще всего равной изначальной ставке. После вывести прибыль и ставить новую лесенку. Например, вы начинаете ставить со 100 рублей. Заработав сто рублей сверху, вы выводите заветные сто, а на оставшиеся сто продолжаете ставить лесенкой с первой ступени. Стратегия выращивания кабанчиков или танковой атаки. Такой подход делит игровой банк на несколько кабанчиков или танков: игрок ставит отдельными лесенками каждый мини-банк, выращивая кабанчиков. Ставки по стратегии лесенки в этой вариации должны быть разными. Смысл в том, что одновременно проиграть несколько ставок с низким коэффициентом затруднительно. Минусы распределяются по разным лесенкам, а вероятность «вырастить кабанчика» (одну из лесенок) до нужной суммы повышается.

Но разделение банка снижает размер начальной ставки в каждой лесенке. При этом возрастает количество событий, которые нужно подобрать для ставок в каждой лесенке. Значимая прибыль возможна только при условии, что до намеченной цели доживут несколько кабанчиков или танков, тогда как в изначальной версии стратегии все силы были сосредоточены на одной лестнице.

Лесенка — беспроигрышная стратегия или нет?

Многие считают стратегию «лесенка» отличным способом разогнать банк минимального размера. Главным условием успешности опытные игроки по стратегии лесенка считают грамотный отбор спортивных событий. Но в линии букмекерских контор нет железобетонных событий ни за коэффициент 2.00, ни за коэффициент 1.00. Более того, ставить на самые ожидаемые события бывает невыгодно из-за занижения их коэффициентов. Любой спортивный болельщик сможет легко назвать с десяток-другой примеров, когда пресловутый коэффициент 1.01 не заходил.



Поэтому лесенка в ставках на футбол и любой другой спорт — это исключительно игровая стратегия, которую не назвать беспроигрышной. Если ставите ставки по лесенке или выращиваете кабанчиков, воспринимайте это как развлечение, а не профессиональную игру.

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