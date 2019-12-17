«Калгари» — «Питтсбург». Прогноз: возвращение Малкина получится триумфальным

Джино пропустил две игры из-за болезни, но в Канаде «пингвинам» без него не обойтись.

18 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» в Калгари встретится с «Питтсбург Пингвинз». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «огоньков» в основное время можно с коэффициентом 2.27.

Анализ матча «Калгари Флэймз» — «Питтсбург Пингвинз» (18.12.2019)

Сидни Кросби получил травму и пропустил уже более пяти недель, а воз и ныне там. В смысле — «Питтсбург» по-прежнему уверенно входит в зону плей-офф и не желает опускаться в турнирной таблице. Восемь побед в 11 предыдущих поединках — это серьёзно. Команда набрала 42 очка в 33 матчах и располагается в топ-5 Восточной конференции, хотя зубастых конкурентов хватает.

Разумеется, в первую очередь в этом замешан Евгений Малкин. Российский нападающий набрал сумасшедший ход, а главное — он необычайно стабилен. Никаких чередований убойных голевых серий и долгого молчания. В 17 последних встречах он набрал 26 очков и лишь трижды уходил со льда с пустыми руками.

Иными словами, Джино в последние недели даже немного превосходит график «полтора очка за игру». А это, на секундочку, темп Натана Маккиннона и Брэда Маршана, идущих в гонке бомбардиров на третьем и четвёртом местах. Отличная игра в равных составах, ключевая роль в большинстве — всё на месте.

Разумеется, Малкиным всё не ограничивается и отдельного упоминания заслуживают ещё как минимум несколько хоккеистов. Евгений пропустил две предыдущие игры из-за болезни, однако его партнёры добыли две трудовые победы за пределами основного времени. Ожидается, что россиянин вернётся на лёд в Канаде.

«Калгари» довольно долго запрягал, а середину ноября и вовсе провалил. На этом отрезке канадцы потерпели шесть поражений подряд. Однако дальше они взяли себя в руки и начали восхождение. Недавно они выдали серию из семи побед (справедливости ради, соперники были по большей части средненькие) и вернулись в зону плей-офф.

В предыдущей встрече «огоньки» уступили «Каролине» по всем статьям. В первом периоде они смотрелись даже лучше, но превратить преимущество в голы не сумели. А дальше посыпались. «Ураганы» забросили две шайбы за 65 секунд и спокойно довели дело до победы (4:0). Один из голов они забили в меньшинстве.

Разумеется, такая неудача (да ещё и на своём льду) требует ответа. «Калгари» в третий раз кряду сыграет в родных стенах, неделя без перелётов — это приятный бонус. Букмекеры считают хозяев фаворитом. Вроде бы это логично: они сейчас в ударе, а «пингвины» сейчас неудержимы дома, но редко побеждают в гостях.

Действительно, за последнее время «Питтсбург» лишь раз выиграл на выезде. Да и то речь о едва живом «Детройте» (5:3), который сливает сезон. Впереди у подопечных Майка Салливана крайне неприятный календарь (четыре гостевых матча подряд, да ещё и с бэк-ту-бэком), а потому проблемы у них наверняка возникнут.

Но именно сейчас они готовы дать бой. «Питтсбург» только-только завершил выездную серию и получил 2,5 суток на восстановление. Физическая готовность должна быть на уровне, так что в защите команда наверняка сумеет выступить достойно. А в атаке есть Малкин (Джино должен вернуться в строй после болезни) и Гюнцель, которые всегда что-нибудь придумают.

В связи с этим мы бы попробовали заиграть итоговую победу «Пингвинз за 2.03. Второй вариант — гол Джейка Гюнцеля за 2.40. Логика простая. Это лучший снайпер «Питтсбурга» (17 шайб в 33 матчах). Если Малкин сыграет, американцу непременно перепадёт несколько передач-конфеток.

Если он всё же не выйдет на лёд, Джейк получит дополнительную нагрузку и сможет тянуть на себя столько, сколько посчитает нужным. Ведь особых вариантов у команды не останется: придётся довериться лидерам и понадеяться, что у них пойдёт.

Ставки на матч «Калгари Флэймз» — «Питтсбург Пингвинз»

Евгений Малкин пропустил две предыдущие игры из-за болезни, но в Канаде должен сыграть. Возьмём гол Джейка Гюнцеля за 2.40. Логика простая. Это лучший снайпер «Питтсбурга» (17 шайб в 33 матчах). Если Малкин сыграет, американцу непременно перепадёт несколько передач-конфеток. Если он всё же не выйдет на лёд, Джейк получит дополнительную нагрузку и сможет тянуть на себя столько, сколько посчитает нужным.

Ставка №1: итоговая победа «Пингвинз за 2.03.

Ставка №2: гол Джейка Гюнцеля за 2.40.