Стратегии ставок с минимальным риском для футбола и другого спорта

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В ставках на спорт каждый заинтересован в том, чтобы меньше проигрывать. Поэтому ставки с минимальным риском — логичный выбор. Какие стратегии позволяют снизить риск у букмекера до минимум, в чем их преимущества и недостатки, стоит ли так ставить — в этой статье.

Что такое ставки на спорт с минимальным риском

Опытные игроки букмекерских контор знают, что беспроигрышных стратегий в игре не существует. Да, есть вилки и коридоры, есть послеголы — но игрой на ставках это назвать нельзя. Когда вы ставите по анализу, неожиданности неизбежны: фавориты проигрывают аутсайдерам, забивные команды сушат матчи, опытные бойцы уступают молодежке.



Но есть явная разница между, например, ставками на чистый исход в матче и ставками на фаворита с плюсовой форой. Вероятность захода второго типа ставов выше. Это и есть ставки с минимальным риском. Их коэффициент очень низкий, но вероятность проигрыша также низка.



Делать такие ставки следует по стратегиям минимального риска.

Какие есть стратегии ставок с минимальным риском

Стратегия — это свод принципов, которыми игроки руководствуются игроки при выборе ставки, ее суммы и суммы следующей ставки. Рассмотрим основные стратегии ставок на спорт с минимальным риском.



Вилки в ставках на спорт



Мы начали с того, что вилки не будут игрой на ставках в чистом виде. Но следует разобраться в том, что называют вилками и как они работают.



Продемонстрируем на примере. Теннисный матч между двумя игроками. В БК №1 дают на победу первого игрока коэффициент 1.65, тогда как в БК #2 дают на победу второго коэффициент 2.60. Если вы поставите банк в правильном соотношении, то при любом исходе матча окажетесь в плюсе. Ваша прибыль составит 0,94% от общей суммы, которой вы рисковали.



С теннисом ясная ситуация. Но вилку можно ставить и на трехисходку. Возьмем классический футбольный матч с тремя исходами. Допустим, на первую команду дают коэффициент 1.59, на вторую — 8.40, на ничью — 4.13. Если игрок поставит на указанные исходы в правильном соотношении, то получит прибыль в 1% от поставленной суммы сверху.



Вилочники находят нужную разницу коэффициентов у букмекеров с помощью сканеров, которые собирают и сопоставляют линии множества букмекерских контор. Сканер показывает, какова потенциальная прибыль по вилке, на какие исходы и у каких букмекеров надо ставить, сколько от общей суммы следует ставить на каждый исход, чтобы остаться в плюсе. Обычно вилка приносит 1-5% чистой прибыли от суммы всех ставок.



Эта стратегия выглядит не просто стратегией с минимальным риском, а беспроигрышной стратегией ставок. Сканируй линию, ставь ставки, зарабатывай деньги. Но не все так просто! Вилочники вынуждены мошенничать, создавая множество счетов у одних и тех же букмекеров. Это запрещено правилами любой букмекерской конторы и наказуемо.



Ставки на вилки уже неактуальны по нескольким причинам.



● Букмекерские конторы мониторят коэффициенты конкурентов и быстро убирают вилочные ситуации: игрок не успевает поставить ставку на все исходы и теряет возможность получить гарантированную прибыль по итогу события.



● Большинство букмекеров блокируют аккаунты вилочников: запрет на вилки прописан в правилах букмекерских контор, за нарушение могут даже аннулировать банк и удалить учетную запись с сайта БК.



● Букмекеры контролируют размер коэффициентов: заработать большую сумму денег на небольшом количестве вилок не получается, игроку приходится увеличивать количество ставок.



● Приходится регистрироваться в большом количестве БК, чтобы поставить ставки на все исходы по выгодным для коэффициентам.



● Нужен большой банк и актуальный баланс сразу в нескольких букмекерских конторах, чтобы оперативно делать нужные ставки.



В итоге ставить на вилки крайне рискованно и неприбыльно. Для начинающего игрока это и вовсе выглядит бессмысленным занятием, которое скорее приведет к потере денег и блокировке аккаунтов в БК.



Стратегия ставок на фаворитов



В основе стратегии лежит уверенность в победе фаворита. Мы уже говорили, что даже стопроцентный фаворит может уступить безнадежному аутсайдеру. Но, согласитесь, это происходит нечасто. Стратегия предполагает, что игрок осторожно подходит к отбору матчей и ставит на те команды и спортсменов, низкий коэффициент на которых оправдан.



Чтобы стратегия работала, нужна высокая частота захода ставок, так как коэффициенты низкие. Даже один минус отыгрывать придется долго.



Эффективность стратегии ставок на фаворитов целиком зависит от отбора ставок. Выбор спортивных событий огромен. Даже длительный анализ линии, экспертных мнений может не привести к сколько-нибудь значительному доходу. А времени на отбор матчей потратите много.



Стратегия ставок на матчи с двойным шансом



Двойной шанс — это вид ставок в букмекерской конторе, при котором победными для игрока будут сразу два исхода. Например, ставка 1х выигрывает и при победе первой команды, и при ничьей.



Ставка 1х соразмерна ставке +0,5, поэтому плюсовые форы тоже используют в стратегии. Ставки с двойным шансом можно ставить для подстраховки результата фаворита или в ситуации, когда команда недооценена букмекером, а ставка со страховкой выглядит выгодной.



Стратегия ставок на тоталы



Тотал — количество забитых мячей или шайб в матче. Эта стратегия подразумевает ставки на тоталы голов в футбольных чемпионатах, которые отличаются результативностью. У игроков популярны чемпионаты Голландии, Бельгии, Исландии, Чехии, второго и последующих дивизионов Англии. В этих турнирах забивают большое количество голов. Поклонники стратегии ставок на тоталы советуют ставить в этих соревнованиях на тотал больше за коэффициент 1.80-2.00.



Эффективности получится добиться, если тотал будет заходить в 55-60% матчей. От игрока нужна способность находить нужные матчи — даже в самых забивных чемпионатах можно наткнуться на сухие игры. Бетторы анализируют последние игры команд, тактику, погодные условия.



Стратегия ставок на баскетбол по четвертям



Суть стратегии в том, что аутсайдер редко проигрывает все четверти в баскетбольном матче даже против явного фаворита, а коэффициент на него будет высоким. Лидер достигает определенной форы и склонен расслабиться, может выпустить пару молодых игроков для набора опыта. Наконец, букмекеры чаще недооценивают аутсайдеров, чем фаворитов.



Для игры по этой стратегии выберите матч, где нет большой разницы между командами. Игрок ставит на чистую победу аутсайдера или победу с форой на первую четверть. Если ставка зашла, беттор переходит к следующему матчу, если нет — удваивает ставку и ставит на следующую четверть. И так происходит до тех пор, пока ставка не выиграет.



«Чемпионат» рассказывал детально о стратегии ставок на баскетбол по четвертям.



Стратегия ставок в лайве по статистике



Эта система требует продолжительного отслеживания событий в лайве и быстрой реакции игрока на происходящие изменения в этих матчах. Опытные игроки используют специальное программное обеспечение, чтобы видеть статистику по нескольким матчам в одном месте.



Акцент в этой стратегии на том, что в режиме реального времени игрок букмекерской конторы может получить самую полную и актуальную информацию об игроках, командах и принять верное решение.



Ставки по этой стратегии делают исходя из тех событий, что происходят в матче. Одна команда много атакует, совершает удары в створ ворот — берем индивидуальный тотал за небольшой коэффициент, минусовую фору на лидера и т.д. Команды много атакуют с самого начала матча, но к двадцатой минуте голов нет — пробуем тотал больше 0,5 или тотал больше 1 в первом тайме в зависимости от коэффициента.

Делать ли ставки по системе с минимальным риском?

Перечисленные стратегии отнюдь не гарантируют заработка на ставках. Сильное снижение рисков всегда приводит к снижению выигрышей. И конечный результат совсем необязательно будет выгодным.



Какую бы стратегию ставок с минимальным риском вы не выбрали, находите недооцененные ставки. Опаснее всего ставить на переоцененных фаворитов по заниженным коэффициентам. Если стратегия не даёт выиграть на дистанции, не медлите — меняйте её и пробуйте новую.



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