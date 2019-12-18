«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы используют необычную тенденцию

19 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в Хельсинки встретится с «Локомотивом». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Лаури Марьямяки в основное время можно с коэффициентом 2.36.

Анализ матча «Йокерит» — «Локомотив» (19.12.2019)

Обе команды отлично начали декабрь и укрепили своё положение в турнирной таблице. «Йокерит» на данный момент делит третье место в Западной конференции с московским «Динамо», имея при этом две игры в запасе. Финны слабо начали сезон, зато потом набрали хороший ход.



«Джокеры» идут на серии из пяти побед. Что любопытно, во всех случаях игры были крайне близкими и решались на тоненького. И всякий раз им удавалось взять верх в напряжённой концовке. Грандов среди соперников не было, но и пассажиры тоже отсутствовали.



«Салават Юлаев», «Барыс», «Сибирь», «Спартак» и московское «Динамо» — все как один крепкие команды, уверенно входящие в зону плей-офф. Четыре победы подопечные Лаури Марьямяки одержали с разницей в одну шайбу, а пятую — в две. В Нур-Султане хозяева сняли вратаря и получили в пустые ворота на последней минуте (4:2).



Накануне «Йокерит» одолел бело-голубых (2:1 ОТ). Встреча получилась качельной: в стартовые 40 минут гости владели преимуществом и постоянно создавали остроту, вот только забить не могли. А на 53-й минуте москвичи реализовали большинство. Потом, правда, уже в который раз отдали выигранный матч.



Финны спаслись на последней минуте основного времени, сравняв счёт в формате «6 на 4». А в овертайме поразили цель первым же броском в створ. Не менее сложный поединок выдался и у «Локомотива», который пересилил другое «Динамо» — минское. Тоже в гостях и тоже в овертайме.



Ярославцы имели всё необходимое для победы в основное время. Они вроде бы контролировали ход игры и чувствовали себя комфортно. 2:0 к 54-й минуте не предполагали возникновения трудностей. Тем не менее «зубры» сравняли счёт даже без снятия вратаря. В овертайме, впрочем, уступили по делу (2:3 ОТ).



Перед нами две крепкие команды, которые в последнее время выглядят здорово. У «Йокерита» пять побед подряд (все — на тоненького), у «Локомотива» всего четыре поражения в 13 предыдущих матчах. Без напряжённой концовки тут вряд ли обойдётся, так что лобовая ничья за 3.94 достойна проверки.

Также стоит отметить интересную тенденцию — в очных встречах в подавляющем большинстве случаев побеждают гости. В семи последних поединках хозяева уступили аж шесть раз, причём дважды — за пределами основного времени. На высшем уровне подобные серии встречаются редко. Проверить итоговую победу «Локомотива» за 2.17, пожалуй, вполне можно.

Ставки на матч «Йокерит» — «Локомотив»

Перед нами две крепкие и близкие по классу команды, которые в последнее время выглядят здорово. У «Йокерита» пять побед подряд (все — на тоненького), у «Локомотива» всего четыре поражения в 13 последних матчах. Без напряжённой концовки тут вряд ли обойдётся, так что лобовая ничья за 3.94 достойна проверки.



Ставка №1: ничья за 3.94.



Ставка №2: итоговая победа «Локомотива» за 2.17.