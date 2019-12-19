«Тампа» — «Даллас». Прогноз: Кучеров и Василевский разберутся с Радуловым

20 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Тампе встретится с «Даллас Старз». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.88.

Анализ матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» (20.12.2019)

«Тампа» постепенно выбирается из ямы. В четырёх последних матчах одержано три победы. Среди соперников была не только несчастная «Оттава» (4:3 ОТ), но и действующий финалист Кубка Стэнли «Бостон» (3:2), а также прямой конкурент по борьбе за место в плей-офф — крепкая «Флорида» (2:1). Единственное поражение случилось в матче с «Вашингтоном» (2:5).



Несмотря на разгромный счёт, всё могло закончиться совсем иначе. Многое решили действия вратарей: Андрей Василевский провёл бледную игру, а Илья Самсонов совершил несколько классных сейвов. «Кэпиталз» проспали дебют, однако российский голкипер трижды выручил партнёров, после чего команда проснулась.



«Молнии» вплотную подобрались к зоне плей-офф. По потерянным очкам они вообще отстают только от пяти клубов Восточной конференции. Во время паузы в связи с вынесенными в Европу матчами конкуренты успели провести несколько бонусных встреч. Но постепенно расклад, понятное дело, выравняется.



При этом нельзя сказать, что улучшение результатов сопряжено с каким-то особенным прогрессом. Подопечные Джона Купера по-прежнему допускают огромное количество ошибок в средней зоне, постоянно совершают обрезы и забивают гораздо меньше привычного. Говорить о возвращении качества хоккея на прошлогодний уровень нельзя, однако в НХЛ цыплят считают по весне.



Время у «Тампы» ещё есть, хотя проблем, конечно, хватает. Зато календарь в оставшееся до Нового года время способствует хорошим результатам. Четыре из пяти ближайших поединков «Лайтнинг» проведут на своём льду. Если всё сложится нормально, этого должно хватить для того, чтобы закрепиться в зоне плей-офф.



Ближайший соперник Кучерова и партнёров — «Даллас». Клуб из Техаса пришёл в себя после провального старта регулярного чемпионата и довольно быстро вернулся в зону плей-офф. Сейчас отрыв от идущего девятым на Западе «Нэшвилла» составляет пять очков, вот только у «хищников» есть две игры в запасе. Расслабляться нельзя.



«Старз» не могут похвастать стабильностью, постоянно чередуя победные отрезки с провалами. Похоже, настал черёд чёрной полосы: после трёх побед команда потерпела два поражения в трёх матчах. Оба — на своём льду при слабых действиях в атаке. Обидчиками оказались «Вегас» (2:3 ОТ) и «Эдмонтон» (1:2).



«Молнии» традиционно удачно играют с «шерифами»: пять побед в пяти последних очных встречах. Проверим 1Х + ТБ 5,5 шайбы за 2.52. Как правило, проблем с голами у этих команд не бывает. В пяти из шести предыдущих случаев забрасывалось не менее шести шайб. «Даллас» хорошо сушит игру дома, а вот в гостях с этим возникают проблемы.

Состояние Никиты Кучерова вызывает вопросы: российский форвард после результативной ошибки в поединке с «Оттавой» провёл лишь одну смену. Возможно, сказалась недавняя травма. Не будем рисковать, лучше проверим гол Брейдена Пойнта за 2.55. Канадец — лучший снайпер «Лайтнинг» (13 голов в 29 матчах), забивающий на протяжении трёх игр. Любопытно.

Ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз»

«Молнии» традиционно удачно играют с «шерифами»: пять побед в пяти последних очных встречах. Проверим 1Х + ТБ 5,5 шайбы за 2.52. Как правило, проблем с голами у этих команд не бывает. В пяти из шести предыдущих случаев забрасывалось не менее шести шайб. «Даллас» хорошо сушит игру дома, а вот в гостях с этим возникают проблемы.



Ставка №1: «Тампа» не проиграет + тотал больше 5,5 шайбы за 2.52.



Ставка №2: гол Брейдена Пойнта за 2.55.