«Милуоки» — «Лейкерс». Прогноз: даже Леброн и Дэвис не сдержат Янниса

20 декабря на паркете «Файсерс-форум» в матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты склоняются к победе Янниса Адетокунбо и компании. Сделать ставку на команду Майка Буденхольцера с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.51. Успех Леброна Джеймса с партнёрами оценивается аналитиками коэффициентом 2.54.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (20.12.2019)

В центральном матче дня, а возможно, и всей части регулярного чемпионата до перерыва на Звёздный уик-энд сойдутся «Бакс» и «Лейкерс». Обе команды перед важнейшим противостоянием неожиданно оступились, но на то были разные причины.



«Милуоки» дома попал под невероятно мотивированный и заряженный на борьбу «Даллас» без Дончича. Команда Майка Буденхольцера действовала в привычной манере, но даже геройства Янниса не сумели спасти «Бакс» от поражения. Отвратительная реализация снайперов привела к провалу.

«Лос-Анджелес» на выезде не справился с «Индианой», однако в данном случае дело вовсе не в игровых причинах. Встречу пропустил Энтони Дэвис, что серьёзно ударило по потенциалу «Лейкерс» на обеих половинах паркета. Леброн, знаете ли, тоже не железный.



Мы продолжим серию ставок на личную статистику и на этот раз возьмём индивидуальный тотал суммы очков и передач Янниса Адетокунбо больше 38,5 с коэффициентом 1.73. Сразу лишим себя оправданий: участие Дэвиса в матче под вопросом, но пари сделано из расчёта того, что Энтони появится на паркете.



Неужели Яннис настолько крут, что сможет гнуть свою линию даже против одного из лучших защищающихся игроков всей лиги? «Лейкерс» в топ-5 по очкам, пропущенным из краски, а для Адетокунбо трёхсекундная зона – это второй дом. Тем не менее аргументов в пользу грека достаточно.



Матч лидеров, национальное телевидение, кандидаты на приз MVP – всё это классические атрибуты поединков, в которых главные звёзды лиги должны показывать товар лицом. Судьи не позволят гостям слишком многое, а Дэвис рискует попросту перебрать фолов, если будет вечно заниматься опекой Янниса.



В статусных поединках грек неудержим. 30+11 в первой игре сезона с «Хьюстоном», 36+8 против действующего чемпиона «Торонто», 38+9 на выезде с «Клипперс» и только в домашней встрече против Кавая и компании Адетокунбо сделал «всего лишь» 27+4, так как соперник был уничтожен слишком быстро.



В теории опекой Янниса способен заняться Леброн, но это возможно только на несколько решающих владений в концовке. Джеймсу не хватит сил гоняться за действующим MVP весь матч. С высокой вероятностью «Лейкерс» будут чередовать Макги и Ховарда, чтобы те банально фолили на Адетокунбо. Лидер «Милуоки» всё ещё испытывает проблемы с реализацией штрафных, однако на помощь нашей ставке могут прийти передачи.



В матче с «Далласом» Адетокунбо реализовал 18 из 31 с игры, а вся остальная команда выдала 26 из 74. У «Бакс» слишком глубокая ротация, чтобы подобное повторилось. У кого-либо из хозяев бросок обязательно прорежется, а Яннис умеет делать классные скидки в проходах.

Ставка на матч «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

В матче лучших команд нынешнего регулярного чемпионата мы проверим индивидуальный тотал суммы очков и передач Янниса больше 38,5 очка с коэффициентом 1.73. В статусных поединках Адетокунбо зачастую лишь прибавляет. Леброн и Дэвис не смогут остановить действующего MVP.



Ставка: индивидуальный тотал суммы очков и передач Янниса Адетокунбо больше 38,5 с коэффициентом 1.73.

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