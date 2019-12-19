«Спартак» — «Сочи». Прогноз: проверим коэффициент 4.00 в матче КХЛ

20 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве встретится с ХК «Сочи». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Олега Знарка в основное время можно с коэффициентом 1.84.

Анализ матча «Спартак» — «Сочи» (20.12.2019)

«Спартак» смазал заключительные 10 дней перед паузой на Кубок Первого канала, потерпев три поражения в четырёх матчах. Дальневосточное турне получилось противоречивым: разгромное поражение от «Амура» (0:5), сухая победа над «Адмиралом» (2:0) и заваленная концовка с «Куньлунем» (3:4 ОТ).



Потом была неудача в Хельсинки (2:3), где красно-белые включились только в третьем периоде, но в концовке получили ненужное удаление и не смогли спастись. Однако продолжительный перерыв вслед за выездной серией с чудовищными перелётами и сменами часовых поясов — это практически идеальный расклад.

Так в итоге и получилось. Москвичи восстановились, перезарядили батарейки и хорошенько поработали. А затем убрали со льда надломленный после очередного обмена ключевого хоккеиста в СКА «Витязь». Две шайбы к исходу четвёртой минуты, 3:0 к концу первого периода и 6:0 к финальной сирене.



Подопечные Олега Знарка находятся на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, причём по потерянным очкам не уступают московскому «Динамо», которое идёт третьим. Календарь более чем благоприятный: две ближайшие встречи будут домашними. Самое то, чтобы набрать хороший ход и попытаться войти в топ-4.



Следующий соперник «Спартака» — «Сочи», который изо всех сил пытается включиться в борьбу за плей-офф, несмотря на провальный старт регулярного чемпионата. Получается с переменным успехом, хотя в последнее время результаты в порядке: три победы в четырёх предыдущих поединках.



Справедливости ради, тут нужно отметить силу соперников. Два раза было обыграно депрессивное минское «Динамо», ещё в одном случае на своём льду по буллитам удалось дожать нестабильный «Автомобилист». При этом «Барысу» «леопарды» уступили по всем статьям (1:4, удался только первый период).



Словом, на своём льду красно-белые абсолютно справедливо идут фаворитом. Также на их стороне лишний день отдыха. Предыдущий матч они провели 17 декабря в Москве и были избавлены от перелётов, а «Сочи» победил в Минске 18-го числа, а затем добирался в столицу из Беларуси.



Как правило, очные встречи получаются низовыми. Вот как завершились восемь предыдущих игр: 0:1, 0:2, 3:1, 2:1 Б, 3:2 ОТ, 2:3 ОТ, 1:3 и 1:3. От этого и будем отталкиваться. Можно проверить ТМ 4,5 шайбы за 1.75, а мы попробуем рискнуть и возьмём ставку «обе забьют — нет» за 4.00. Для такого коэффициента риск кажется оправданным.



Также возьмём ничью в первом периоде за 2.28. Раз уж встречи получаются близкими и упорными, логично предположить аккуратный дебют с большим количеством борьбы в средней зоне. Вариант попроще — «гол в первые 10 минут — нет» за 1.87, посмелее — «счёт 0:0 в первом периоде» за 3.18.

Ставки на матч «Спартак» — «Сочи»

Как правило, очные встречи получаются низовыми. Вот как завершились восемь предыдущих игр: 0:1, 0:2, 3:1, 2:1 Б, 3:2 ОТ, 2:3 ОТ, 1:3 и 1:3. От этого и будем отталкиваться. Можно проверить ТМ 4,5 шайбы за 1.75, а мы попробуем рискнуть и возьмём ставку «обе забьют — нет» за 4.00.



Ставка №1: обе забьют — нет за 4.00.



Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.28.