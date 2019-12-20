«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз: в Ливерпуле защиту «канониров» ничто не спасёт

21 декабря в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» примет лондонский «Арсенал». Встреча начнётся в 15:30 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Сделать ставку на «ирисок» в букмекерских конторах можно за 2.42. Победа «канониров» оценивается аналитиками коэффициентом 2.88.

Прогноз матча «Эвертон» — «Арсенал» (21.12.2019)

В стартовом матче 18-го тура АПЛ сойдутся, возможно, главные неудачники первого круга. «Эвертон» после смены тренера стал постепенно подниматься со дна, но до желаемого места в турнирной таблице ещё далеко. «Арсенал», похоже, не станет доверять Юнгбергу и подпишет контракт с Артетой. Швед не привнёс в игру «канониров» ничего нового.



С Данканом Фергюсоном «Эвертон» одолел «Челси» и сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, но в среду «ириски» по пенальти уступили «Лестеру» в 1/4 финала Кубка английской лиги. «Арсенал» в дерби с «Вест Хэмом» прервал серию из девяти матчей без побед, однако сразу же начал новую: «канониры» выдали 2:2 с клубом «Айнтрахт», а потом получили 0:3 от «Манчестер Сити».



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Аналитиков можно понять. Хоть «Эвертон» и отстаёт от «Арсенала» на четыре очка, но у «ирисок» заметен хоть какой-то прогресс. К тому же встреча пройдёт на «Гудисон Парке». На наш взгляд, стоит присмотреться к индивидуальному тоталу команды Данкана Фергюсона больше 1,5 с коэффициентом 1.90.



В очередной раз вынуждены констатировать: Бернд Лено лидирует в Премьер-лиге по количеству сейвов. Как это характеризует оборону «Арсенала»? В топ-7 по аналогичному показателю находятся вратари «Брайтона», «Ньюкасла», «Борнмута», «Норвича», «Астон Виллы» и «Уотфорда». В защите у «канониров» катастрофические проблемы.



Лишь раз за восемь последних матчей «Арсеналу» удалось пропустить меньше двух и это при столь впечатляющей статистике Лено. «Канониры» получили по два от «Лестера», «Саутгемптона», «Айнтрахта», «Норвича», «Брайтона» и «Стандарта», а про 0:3 с «Манчестер Сити» мы уже упоминали. Только «Вест Хэм» ограничился одним голом.



Сам «Эвертон» регулярно поражает чужие ворота, несмотря на чудовищный график. За пять последних матчей «ириски» дважды сыграли с «Лестером», а также по разу с «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Только «красным дьяволам» удалось ограничить парней Данкана Фергюсона одним забитым мячом, а остальные гранды получали не меньше двух пробоин.

«Лестер» и «Ливерпуль» — две лучшие обороны АПЛ, но в каждом из трёх матчей с данными соперниками «Эвертона» забивал по паре голов. Что же тогда «ириски» сделают с дырявой защитой «Арсенала» на своём поле? Если Бернд Лено не сотворит несколько фантастических спасений, то с «Гудисон Парк» «канониры» рискуют увезти полную авоську мячей.

Ставка на матч «Эвертон» — «Арсенал»

За пять последних матчей с грандами английского футбола «Эвертон» забил десять мячей. Оборона «Арсенала» оставляет желать лучшего, «канониры» регулярно пропускают даже от аутсайдеров. С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «ирисок» больше 1.5.



Ставка: индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1,5 с коэффициентом 1.90.

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