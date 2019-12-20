«Нью-Джерси» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Кузнецов отыграются на Гусеве

21 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в Ньюарке встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 1.83.

Анализ матча «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» (21.12.2019)

«Вашингтон» неприятно удивил, разгромно проиграв на выезде хилому «Коламбусу» (0:3). Несмотря на счёт, шансы зацепить очки у гостей были. С одной стороны, они заслужили поражение. Ужасающая реализация большинства (0 из 4), внушительное количество брака и несколько глупых ошибок в обороне привели к плачевному исходу.



С другой, непосредственно опасных моментов они создали предостаточно. «Кэпиталз» слабо провели первый период, зато потом висели на воротах хозяев. Но Йоонас Корписало вновь вышел сухим из воды — этот финский голкипер традиционно хорош против Александра Овечкина и партнёров. В первой очной встрече сезона он, например, совершил 37 сейвов.



Возможностей отличиться у Ови имелось предостаточно. Девять бросков в створ — это серьёзно. Обычно такого числа хватает как минимум для 1-2 шайб. Но в этот раз было так: ситуации, которые традиционно заканчивались мощнейшим броском впритирку со штангой, оборачивались попаданиями в живот Корписало.



Обидно, но иногда такое бывает даже с элитными снайперами. Лучше уж это произойдёт в середине декабря, чем в апреле. Кроме того, вновь разочаровал Брэйден Холтби, который пропустил три шайбы с 21 броска и в целом мог действовать удачнее. Илья Самсонов в недавнем поединке с «Тампой» понравился гораздо больше.



«Столичные» получили аж 3,5 дня на отдых и осмысление случившегося. Этого вполне достаточно, чтобы разобрать ошибки и хорошенько разозлиться. Первое место в НХЛ никуда не делось, но впереди бэк-ту-бэк: выезд в Ньюарк, а затем домашняя битва с набирающей ход «Тампой».



«Дэвилз» наконец-то обменяли Тэйлора Холла и даже одержали две победы подряд. Впрочем, ничего не изменилось: речь идёт об одной из самых депрессивных команд лиги, которая сливает сезон и не претендует на плей-офф. Разумеется, подопечные Тодда Рирдена идут явными фаворитами даже на чужом льду.



Хочется взять П2 в первом периоде за 2.35. Логика простая. Во-первых, у «Кэпс» впереди важная встреча с «Тампой», которая будет куда плотнее и интенсивнее, да ещё и в родных стенах. В связи с этим они наверняка постараются побыстрее разобраться с аутсайдером, чтобы сберечь дополнительные силы.



Кроме того, разгромное поражение от скромного «Коламбуса» — это полноценный щелчок по носу. Он только добавит гостям мотивации, так что дебют они, есть подозрение, проведут активно. Альтернативный вариант — «Вашингтон» забьёт в первые 10 минут, там коэффициент ещё выше (2.42).



Напрашивается также П2 с форой (-1,5) за 2.25, но есть вариант получше. Х2 + гол Александра Овечкина идёт за 2.40. Ови отличился всего один раз в семи предыдущих встречах, для снайпера такого калибра это смешной результат. У «Дэвилз» слабая оборона и много удалений, а сам россиянин будет особенно зол после девяти холостых выстрелов по воротам «Блю Джекетс».

Словом, коэффициент выше, а вероятность прохода как минимум не хуже. Уж набрать очки в игре с 15-й командой Востока у лучшего клуба НХЛ наверняка получится. Мы бы даже проверили ИТБ 1,5 шайбы Овечкина, но на момент написания текста в линии не было такого варианта.

Ставки на матч «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз»

У «Кэпс» впереди важная встреча с «Тампой», которая будет куда плотнее и интенсивнее, да ещё и в родных стенах. Они постараются побыстрее разобраться с аутсайдером и сберечь силы. Кроме того, разгромное поражение от скромного «Коламбуса» — это полноценный щелчок по носу. Он только добавит гостям мотивации, так что дебют они, есть подозрение, проведут активно.



Ставка №1: «Вашингтон» не проиграет и гол Овечкина за 2.40.



Ставка №2: «Вашингтон» забьёт в первые 10 минут за 2.42.