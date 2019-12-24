Что значит ставка на азиатский тотал в футболе и другом спорте. Примеры расчета

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!



В этой статье мы разберем, что означает азиатский тотал, как букмекер рассчитывают ставки на азиатский тотал и зачем их ставить.

Что такое ставки на тотал

Тотал — это ставки на количество результативных действий: голов в футболе, заброшенных шайб в хоккее, очков в баскетболе и волейболе.



Делают ставки на тотал больше и меньше. В первом случае вы ставите на превышение выбранного значения, во втором — на то, что этой планки не достигнут. Например, для голов в футболе средняя планка — 2.5 мяча.



Букмекерские конторы принимают ставки на общий тотал в матче, тотал в таймах, периодах и четвертях, индивидуальный тотал команд и игроков.

Что такое ставки на азиатский тотал

Азиатский тотал позволяет сделать максимально точную ставку тогда, когда ни один другой тотал не подходит. Он состоит из двух ближайший вариантов тотала, между которыми делится сумма ставки.



В более широком смысле азиатский тотал — тот, который приносит возврат ставки, когда значения тотала и количества голов равны.



Каким бывает и как рассчитывается азиатский тотал



Первая характеристика азиатского тотала на футбол и любой другой спорт — это возможность получить возврат ставки.



Рассмотрим на примере расчет ставок на азиатский тотал. Возьмем матч футбольной Лиги чемпионов: «Шинник» — «Челси». Вам кажется, что в матче будет забито два и более мяча. Вы ставите азиатский тотал — ТБ2.



Если в матче забьют меньше двух голов, то ваша ставка проиграет. Если в матче забьют три гола или больше, то вы получите выигрыш. Пока все так же, как со ставкой ТБ 2.5 гола. Но что произойдет, если забьют ровно два мяча: счета 2:0, 0:2 или 1:1? Как раз в этом случае вам и вернут ставку. Но только в том случае, если вы ставили на ТБ 2, а не на ТБ 2.5 гола.

Итоговый счёт ТБ 2.5 гола ТБ 2 гола 1:0 проигрыш проигрыш 2:0 проигрыш возврат 2:1 выигрыш выигрыш

Вторая особенность ставок на азиатский тотал — двойные или дробные тоталы. Если вы считаете ставку на ТБ 2.5 слишком смелой, а ТБ 2 слишком скромной, то вам подходит азиатский тотал ТБ 2.25 гола.



Ставка на такой тотал рассчитывается следующим образом. Допустим, вы поставили 1000 рублей на тотал больше 2,5 гола. Ваша ставка условно делится надвое: 500 рублей пойдут на ТБ 2 и еще 500 рублей пойдут на тотал ТБ 2.5. И эти две половинки букмекер рассчитает как обычно.



Азиатский тотал в экспрессе рассчитывается так же, как в одинаре.

Преимущества и недостатки азиатского тотала

Недостаток один — сложность расчета азиатского тотала для новичков.



Преимуществ больше:



● широкий выбор вариантов ставки,



● возможность подстраховаться в случае неуверенности в исходе,



● возврат в случае ничьей с учетом тотала.



Поэтому освоить ставки на азиатский тотал должен каждый игрок БК.



Регистрируйтесь в Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ: прокачивайте ставки, сдавайте тесты, зарабатывайте очки опыта — и победите других читателей в таблице лидеров!