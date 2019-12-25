«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз: ждём очередной быстрый гол в Ярославле

26 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле встретится с «Йокеритом». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Майка Пелино в основное время можно с коэффициентом 2.36.

Анализ матча «Локомотив» — «Йокерит» (26.12.2019)

«Локомотив» пришёл в себя после кошмарного старта регулярного чемпионата и набрал солидный ход. Пауза на Кубок Первого канала только помогла: появилось время перевести дух и перезарядить батарейки. Календарь в ближайшую неделю крайне сложный, один соперник опаснее другого.



«Йокерит», «Ак Барс» и ЦСКА — совсем не похоже на подарок к Новому году. Но ярославцам сейчас бояться некого. Они одержали четыре победы подряд и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. До московского «Динамо», которое идёт третьим, рукой подать — всего четыре очка.



Больше всего впечатляют даже не победные серии и не крепкие бойцовские качества, позволяющие раз за разом выгрызать овертаймы и буллиты. «Железнодорожники» приятно удивляют стабильностью. Достаточно сказать, что больше одного раза подряд они в последний раз проигрывали аж 3 октября, то есть почти три месяца назад.



С учётом всех условий это достижение выглядит крайне солидно. Смена тренера, плотный календарь, несколько неприятных выездных турне. Однако «Локомотив» не просто держится, а исправно набирает очки и постепенно приближается к группе претендентов на третье-четвёртое место в конференции.



«Йокерит» тоже в полнейшем порядке. Шесть побед в семи предыдущих поединках, в том числе над «Салаватом Юлаевым», «Барысом», «Сибирью», «Спартаком» и московским «Динамо». А единственное поражение нанёс как раз «Локомотив»: 19 декабря в Хельсинки российский клуб оказался сильнее по буллитам (5:4 Б).



Та игра вообще получилась одной из самых ярких в сезоне. Удивляет другое: в семи из восьми последних очных встреч «Локомотива» и «Йокерита» выигрывали гости. На высшем уровне подобно случается крайне редко, а тут расклад не меняется уже уже третий год. Три предыдущие игры состоялись в Хельсинки, все до единой остались за ярославцами.



Обе команды отдыхали с 21 декабря, а потому непременно будут полны сил. Ожидается быстрый и интенсивный хоккей с обилием единоборств, который наверняка доберётся до напряжённой концовки. Как правило, эти команды друг с другом играют результативно и 4-5 шайб на двоих обычно соображают.



Проверим две ставки — итоговую победу гостей за 2.07 и гол в первые 10 минут за 2.12. Мотивация простая: соперники на данный момент абсолютно равны, а коэффициент на победу «Йокерита» превышает двойку, хотя свой лёд в данном противостоянии не стоит считать значимым фактором.

С быстрым голом всё ещё проще: в четырёх предыдущих поединках как минимум одна из команд забивала к середине первого периода. Не ждём осторожного дебюта: противники хорошо знакомы друг с другом и могут позволить себе не охранять кукурузу, поскольку недавние результаты у них в полном порядке.

Ставки на матч «Локомотив» — «Йокерит»

Обе команды отдыхали с 21 декабря, а потому непременно будут полны сил. Ожидается быстрый и интенсивный хоккей с обилием единоборств, который наверняка доберётся до напряжённой концовки. Проверим быстрый гол: в четырёх предыдущих поединках как минимум одна из команд забивала к середине первого периода.



Ставка №1: гол в первые 10 минут за 2.12.



Ставка №2: итоговая победа «Йокерита» за 2.07.