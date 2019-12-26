«Юта» — «Портленд». Прогноз: Митчелл оторвётся на Лилларде и Макколлуме

27 декабря на паркете «Вивинт Смарт Хоум Арены» в матче регулярного чемпионата НБА «Юта» примут «Портленд». Встреча начнётся в 6:30 мск. Эксперты считают фаворитом «Джаз». Сделать ставку на Донована Митчелла и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.46. Победа «Трэйл Блэйзерс» оценивается аналитиками коэффициентом 2.94.

Прогноз матча «Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (27.12.2019)

«Юта» и «Портленд» находятся на 6-й и 8-й строчках Западной конференции, но по проценту побед и уровню демонстрируемого баскетбола между командами существенная разница. У «Джаз» на данный момент баланс 18-12, «Трэйл Блэйзерс» идут с результатом 14-17.



Соперники имели в распоряжении по два дня отдыха после полученных поражений. «Юта» на выезде уступила «Майами», прервав серию из пяти побед подряд, а «Портленд» неожиданно оступился дома с «Нью-Орлеаном». До неудачи с «Пеликанс» Лиллард и компания разобрались с «Финиксом», «Голден Стэйт», «Орландо» и «Миннесотой».

Продолжая ставки на личную статистику, мы остановимся на индивидуальном тотале Донована Митчелла больше 26,5 очка с коэффициентом 1.90. По основному показателю лидер «Юты» не дотягивает до нужной нам отметки, но другие цифры выглядят перспективнее.



Средняя результативность Митчелла составляет 24,8 очка за матч, однако дома увеличивается 25,9. Впрочем, главные причины выбора верха заключаются в другом. В двух прошлых поединках Донован выдал ужасную реализацию бросков с игры: 7 из 19 с «Шарлотт» и 5 из 18 с «Майами». Баскетболист столь высокого уровня не может мазать вечно.



У «Портленда» в задней линии на паркет выходят Лиллард и Макколлум. Да, обоих лидеров «Трэйл Блэйзерс» не назвать дырками в обороне, но всё нападение команды Терри Стоттса зависит от упомянутого дуэта, на качественную защиту сил с большой долей вероятности не останется.



Митчелл получит великолепную возможность, чтобы поправить как процент попадания, так и общую результативность. После неудачных владений против Тайлера Хирро лидер хозяев наверняка постарается исправиться перед родными болельщиками и отгрузить что-то около тридцатки.



Ставка сделана во многом из-за так называемой чуйки. Звёздный игрок после двух подряд неудачных матчей выходит на своём паркете против посредственной обороны – классические предпосылки для верха в личной статистике. Проверим интуицию.

Ставка на матч «Юта Джаз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Митчелл в двух прошлых поединках выдал с игры ужасные 7 из 19 и 5 из 18. Лидеру «Юты» выпадает отличная возможность исправиться. Индивидуальный тотал Донована больше 26,5 очка с коэффициентом 1.90 выглядит смело, но у «Портленда» далеко не лучшие оборонцы в задней линии. Звезда «Джаз» может накидать через Лилларда и Макколлума даже «тридцатку».



Ставка: индивидуальный тотал Донована Митчелла больше 26,5 очка с коэффициентом 1.90.

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