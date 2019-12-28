«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз: ставим на красных с коэффициентом 2.34

29 декабря на стадионе «Энфилд» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты считают красных явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.30. Победа «волков» оценивается аналитиками коэффициентом 10.50.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (29.12.2019)

«Ливерпуль» на выезде уничтожил «Лестер» со счётом 4:0 и благодаря очередной осечке «Манчестер Сити» оторвался от ближайшего преследователя на 13 очков. Более того, красные имеют игру в запасе, поэтому многие уже начали поздравлять команду Юргена Клоппа с долгожданной победой в Премьер-лиге.



Как раз «Вулверхэмптон» частично помог «Ливерпулю». «Волки» на своём поле одержали волевую победу над «горожанами», уступая 0:2. Коллективу Нуну Эшпириту Санту помогли удаление Эдерсона и грубейшие ошибки защитников «Манчестер Сити».



В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», с чем мы полностью согласны. Чистая победа хозяев доступна за скромные 1.30, но если добавить успех красных уже в первом тайме и общий тотал больше 2,5, то выйдет вкусный коэффициент 2.34. История личных встреч не на нашей стороне, однако сейчас в Англии особенное время.



В прошлом сезоне команда Юргена Клоппа дважды переиграла «Вулверхэмптон» со счётом 2:0, но «волки» сумели выбить красных из Кубка Англии на стадии 1/32 финала. Почему мы верим в верховой матч и победу «Ливерпуля» уже по итогам первого тайма? «Волки» в поединке с «Манчестер Сити» показали характер, но «горожане» сами виноваты и в удалении, и в пропущенных мячах.



«Вулверхэмптон» грамотно воспользовался ошибками «Манчестер Сити», вот только «Ливерпуль» — это совершенной иной уровень. Команда Юргена Клоппа в данный момент выглядит с запасом сильнейшей в мире, а некоторые игроки ещё продолжают развиваться. В плотном календаре Премьер-лиги важна ротация, и здесь у красных солидный перевес.



Концовку матча с «Лестером» игроки «Ливерпуля» провели в своё удовольствие, а «Вулверхэмптону» приходилось пахать в сражении с «Манчестер Сити». У «волков» меньше 48 часов на восстановление при том, что ещё необходимо добраться до «Энфилда». Красные имели на сутки больше времени для отдыха, поэтому гостям не позавидуешь.



Уставший «Вулверхэмптон» отправляется на стадион, где «Ливерпуль» в последний раз проигрывал в АПЛ или еврокубках в апреле 2017 года. Дома красные кладут на лопатки даже лучшие клубы мира, а здесь всего лишь крепкий середняк, у которого совсем не было времени для восстановления после тяжёлого матча с «Манчестер сити».

В теории «волки» способны продержаться в первом тайме, но уж больно хорош «Ливерпуль» был во встрече со второй командой лиги. Если красные без труда на выезде переигрывают «Лестер», то в родных стенах команда Юргена Клоппа с высокой вероятностью сделает результат уже к перерыву. Для коэффициента 2.34 предложение оптимальное.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» перед игрой с лучшим клубом мира имеет меньше 48 часов на восстановление. «Ливерпуль» сейчас в полном порядке, поэтому с коэффициентом 2.34 мы сделаем ставку на победу красных в первом тайме и в матче при тотале больше 2,5. Команда Юргена Клоппа воспользуется преимуществом в свежести и мастерстве.



Ставка: «Ливерпуль» выиграет в первом тайме и в матче при тотале больше 2,5 с коэффициентом 2.34.

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