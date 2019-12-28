«Вашингтон» — «Нью-Йорк». Прогноз: Рэндл выдаст топ-перфоманс в столице США

29 декабря на паркете «Кэпитал Уан-арены» в матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон» примет «Нью-Йорк». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты считают шанс команды на успех практически равными. Сделать ставку на «Уизардс» с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 2.01. Победа «Никс» оценивается аналитиками коэффициентом 1.89.
Прогноз матча «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» (29.12.2019)
«Вашингтон» и «Нью-Йорк» испытывают массу проблем и плетутся в подвале Восточной конференции. Иногда на обе команды находит озарение и случаются неожиданные победы, но гораздо чаще болельщикам клубов приходится наблюдать за мучениями на паркете.
У «Уизардс» баланс 9-21, у «Никс» 8-24. Встреча пройдёт на «Кэпитал Уан-арене». «Вашингтон» дома даже против «Нью-Йорка» формально считается аутсайдером. Всё дело в травмах. Скотт Брукс не сможет рассчитывать на Хачимуру, Майлза и Уолла. Скорее всего, встречу пропустят Брайант, Вагнер, Бертанс, есть вопросы по Билу и Томасу.
Учитывая потери «Вашингтона», с коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Джулиуса Рэндла больше 21 очка. Средний показатель великана «Никс» по сезону составляет 18,4 балла за встречу, но у нас хватает предпосылок для верха.
Главный вопрос – кто будет защищаться по Рэндлу в составе «Уизардс»? Скотт Брукс мог бы бросить в бой Брайаната или Вагнера, но шансы выхода на паркет хотя бы одного из указанных центровых невелики. Впрочем, Джулиус обладает достаточным уровнем мастерства для пробития тотала даже в дуэлях с более серьёзными оппонентами.
В двух последних матчах центровой «Нью-Йорка» набрал 35 и 33 очка. Свой лучший результат в сезоне Рэндл установил именно в поединке с «Вашингтоном». Оборона «Уизардс» — настоящий рай для великанов противника, о чём свидетельствуют множество статистических показателей.
«Вашингтон» с запасом занимает последнее место по защитному рейтингу и располагается на 28-й строчке по очкам, пропущенным из краски. Кроме того, «Уизардс» худшие по проценту подборов. Скотт Брукс пытается улучшить ситуацию, но о какой сыгранности может идти речь, когда важные исполнители постоянно получают повреждения?
Рэндл – один из немногих баскетболистов «Никс», к которому минимум вопросов. Джулиус практически не получает толковых передач, поэтому зачастую вынужден всё делать самостоятельно. Оборона «Уизардс» позволит гостям чувствовать себя увереннее обычного, поэтому у 30-го номера «Нью-Йорка» будет достаточно возможностей для пробития личного тотала.
Ставка на матч «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс»
«Вашингтон» накрыла эпидемия травм. «Уизардс» даже в оптимальном составе смотрятся в защите не лучшим образом, а с потерями оборона Скотта Брукса не выдерживает никакой критики. С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Джулиуса Рэндла больше 21 очка. У соперника «Никс» дыра под кольцом, поэтому логично проверить верх основного центрового.
Ставка: индивидуальный тотал Джулиуса Рэндла больше 21 очка с коэффициентом 1.90.
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