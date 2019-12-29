«Миннесота» — «Нью-Йорк Айлендерс». Прогноз: Варламов остановит Паризе и Цуккарелло

30 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» в Сент-Поле встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «дикарей» в основное время можно с коэффициентом 2.43.

Анализ матча «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс» (30.12.2019)

“Миннесота” пришла в себя после унизительных 0:6 от “Виннипега” на своём льду и одержала две трудовые победы. Сперва засушила прямого конкурента по борьбе за место в зоне плей-офф “Калгари” (3:0), а затем проявила характер и хлопнула мощное “Колорадо” в Денвере: хозяева вели со счётом 4:3, а в итоге уступили 4:6.



“Уайлд” по-прежнему находятся вне зоны плей-офф, но это условность. Плотность в турнирной таблице высочайшая, а сразу несколько команд из кубковой восьмёрки провели на одну-две игры больше. Даже идущая третьей в Западной конференции “Аризона” имеет минимальную фору и не может расслабляться.



“Айлендерс” переживают чёрную полосу. В пяти предыдущих матчах случилось четыре поражения, столь неудачного отрезка в нынешнем сезоне у подопечных Барри Тротца ещё не случалось. А ведь всё это накладывается на неприятный календарь: всего день отдыха, за которым последует бэк-ту-бэк. Ну, почти.



28 декабря “островитяне” без шансов проиграли средненькому “Чикаго” (2:5). Моментов создали достаточно, но провальное выступление Томаса Грайсса (три шайбы после 11 бросков) и несколько отличных спасений Робина Ленера не позволили зацепиться за очки. Грайсс уступил место в воротах Семёну Варламову ещё до истечения 12 минут.



Уже 30-го числа предстоит играть в Сент-Поле, а в последний день 2019 года в Нью-Йорк пожалует “Вашингтон”. Справедливости ради, встреча с “Кэпиталз” начнётся в 21:00 мск, то есть де-юре это не спаренные игры. Однако по факту времени на восстановление с учётом перелёта практически не останется.



Если бы не провальные результаты в последнее время, “Айлендерс” вполне могли бы подтянуться к лидерам Востока. Ситуация по-прежнему нормальная — третье место, по потерянным очкам команда не уступает “Бостону”. Вот только сзади теперь подпирает целая группа преследователей, а потому из пике нужно выходить как можно скорее.



Попробуем оттолкнуться от гостей, хоть букмекеры и считают их аутсайдером. В последнее время у “Нью-Йорка” хорошая история взаимоотношений с “дикарями”: две победы в двух матчах после назначения Барри Тротца. Обе близкие и непростые при невысокой результативности — 3:2 ОТ в гостях и 2:1 дома.

В общем, Х2 + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.17 нас полностью устраивает. Предпосылок для высокой результативности немного, хотя “Уайлд” могут расшевелить соперника быстрым голом. “Айлендерс” после неудачного отрезка наверняка сыграют сзади максимально строго и внимательно.

Ставки на матч «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс»

В последнее время у “Нью-Йорка” хорошая история взаимоотношений с “дикарями”: две победы в двух матчах после назначения Барри Тротца. Обе близкие и непростые при невысокой результативности — 3:2 ОТ в гостях и 2:1 дома. В общем, Х2 + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.17 нас полностью устраивает.



Ставка: «Айлендерс» не проиграет + ТМ 6,5 шайбы за 2.17.