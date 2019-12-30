«Портленд» — «Финикс». Прогноз: Бэйнс не пустит Уайтсайда в «краску»

31 декабря на паркете «Мода-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» примет «Финикс». Встреча начнётся в 6:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «Трэйл Блэйзерс». Сделать ставку на команду Дэмьена Лилларда и Кармело Энтони с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.54. Победа «Санз» оценивается аналитиками коэффициентом 2.64.

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз» (31.12.2019)

«Портленд» и «Финикс» в нынешнем сезоне стали прямыми конкурентами за восьмую строчку на Западе. «Трэйл Блэйзерс» изучены травмами, а «Санз», наоборот, неплохо усилились в межсезонье, поэтому в настоящий момент команды находятся на сопоставимом уровне.



У «Портленда» баланс 14-19, но этого пока достаточно для удержания восьмой позиции. «Финикс» лишь недавно прервал серию из восьми поражений подряд. У «Санз» сейчас неутешительные 12-20. Впрочем, времени на исправление ситуации ещё достаточно, а у соперников хватает проблем.

Букмекеры отдают предпочтение «Трэйл Блэйзерс». Пожалуй, дело тут только в месте проведения матча, так как во всём остальном преимущество у этой команды не просматривается. На фоне кадровых потерь показать цельный баскетбол будет весьма затруднительно.



Хозяевам не помогут Нуркич, Лябьсье, Коллинс, Хезонья и Худ. «Санз» обойдутся без Эйтона, под вопросом Камински. «Финикс» обладает куда более глубоким составом, однако к нашей ставке это имеет косвенное отношение, ведь мы продолжаем играть индивидуальную статистику.



С коэффициентом 1.99 мы возьмём индивидуальный тотал Хассана Уайтсайда меньше 16,5 очка. Большую часть матча по центровому «Портленда» будет защищаться Арон Бэйнс, через которого невероятно сложно набирать очки из «краски». Аналитики необоснованно завысили планку ожидаемой результативности 21-го номера «Трэйл Блэйзерс».



Судите сами: средняя результативность Уайтсайда по сезону составляет 15,4 очка. Хассан пробил установленный букмекерами тотал в 13 матчах из 30. За семь последних поединков центровой «Портленда» лишь раз набрал больше 16 баллов за результативность.



В текущем сезоне «Портленд» и «Финикс» уже встречались. «Трэйл Блэйзерс» одержали тяжелейшую победу на выезде со счётом 111:110, а Уайтсайд записал в актив лишь 10 очков. В упомянутом поединке по Хассану в основном защищался Камински, а в этот раз ожидается куда более мощный Бэйнс. Шансы 21-го номера «Трэйл Блэйзерс» на пробитие личного тотала существенно ниже 50%.

Ставка на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Финикс Санз»

С коэффициентом 1.99 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Уайтсайда меньше 16,5 очка. Хассан пробил установленную планку лишь в 13 матчах из 30, его средняя результативность по сезону составляет 15,4 балла, а в прошлом матче с «Финиксом» центровой «Портленда» еле наковырял десятку.



Ставка: индивидуальный тотал Хассана Уайтсайда меньше 16,5 очка с коэффициентом 1.99.

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