10 лучших матчей в европейском клубном футболе за 2019 год. Для букмекеров

В европейском клубном футболе в 2019 году хватало масштабных событий. В подавляющем большинстве матчей фавориты подтверждали свой статус, но случалось и немало исключений. Мы рассмотрим десять встреч, где победителем неожиданно становилась команда, против которой говорили котировки аналитиков и здравый смысл.

Игры отбирались из топ-5 европейских чемпионатов, Лиги чемпионов и Лиги Европы, так как именно на данные турниры приходится больше всего ставок.



«Ньюкасл» — «Манчестер Сити», 29 января, 24-й тур АПЛ сезона-2018/2019



Уже на первой минуте матча Агуэро вывел «Манчестер Сити» вперёд, но «Ньюкасл» не сдался на милость фаворита. Во втором тайме Рондон и Ричи принесли хозяевам сенсационную победу 2:1. Коэффициент на «сорок» до встречи составлял около 18.00. Этот был единственный для «горожан» поединок во втором круге АПЛ, в котором команда Хосепа Гвардиолы не сумела набрать три очка.



БАТЭ – «Арсенал», 14 февраля, первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/2019



Унаи Эмери привёз в Борисов сильнейший состав и выпустил в основе практически всех своих лидеров. Футболисты БАТЭ не испугались именитого соперника и под занавес первого тайма Станислав Драгун вывел хозяев вперёд. «Арсенал» так и не смог отыграться, хотя владел мячом 70% времени. Табло зафиксировало 1:0. Букмекеры давали 7.20 на победу хозяев. Впрочем, в ответном поединке «канониры» разгромили БАТЭ со счётом 3:0 и дошли до финала Лиги Европы.



«Реал» — «Жирона», 17 февраля, 24-й тур Примеры сезона-2018/2019



«Реал» в Примере выдал отрезок из пяти подряд успешных матчей и на своём поле принимал «Жирону», которая не побеждала во внутреннем первенстве на протяжении десяти встреч. «Сливочные» открыли счёт, но Стуанес и Португес перевернули всё с ног на голову. Бело-красные набрали три очка, а коэффициент на гостей до матча составлял около 17.50.



«Реал» — «Аякс», 5 марта, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019



«Реал» в статусе действующего победителя Лиги чемпионов принимал «Аякс» после поражения 1:2 в Амстердаме. Букмекеры не верили в гостей и предлагали коэффициент в районе 5.25 на успех коллектива Эрик тен Хага. Тадич с партнёрами по два раза пробили Куртуа в обоих таймах, на что «сливочные» сумели ответить только голом Марко Асенсио.



«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед», 6 марта, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019



Уже на следующий день вслед за обладателем трофея из турнира вылетел и главный неудачник последних лет. «ПСЖ» на выезде переиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, и на проход «красных дьяволов» букмекеры давали 17.0. Уже в первом тайме дубль сделал Лукаку, но за парижан отличился Бернат. Решающий гол команда Уле-Гуннара Сульшера забила на 94-й минуте. С пенальти отличился Рэшфорд.



«Бавария» — «Хоффенхайм», 5 октября, седьмой тур Бундеслиги сезона-2019/2020



Из «Хоффенхайма» ушёл Нагельсман, поэтому неудачный старт скромной команды был предсказуем. До встречи с «Баварией» сине-белые не смогли победить в четырёх подряд матчах Бундеслиги. Гости не испугались грозного оппонента и неожиданно выиграли со счётом 2:1 благодаря дублю Адамяна. За хозяев один гол забил Левандовски. Коэффициент на аутсайдера превышал 20.00.



«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», 6 октября, восьмой тур АПЛ сезона-2019/2020



Действующий чемпион на своём поле принимал команду, которая за семь туров одержала лишь одну победу. «Манчестер Сити» весь матч висел на чужих воротах, но проиграл 0:2 «Вулверхэмптон» нанёс только два удара в створ. Дубль сделал Траоре. Букмекеры давали около 19.00 на «волков».



ЦСКА – «Ференцварош», 24 октября, третий тур группового этапа Лиги Европы сезона-2019/2020



ЦСКА подходил к матчу с «Ференцварошем» не в лучшем состоянии. «Армейцы» не набрали очков за два поединка в группе, но могли исправить ситуацию за счёт спаренных встреч с венграми. Коэффициент на «зелёных орлов» достигал отметки 8.90, но именно гости забили единственный мяч в Москве.



«Дижон» — «ПСЖ», 1 ноября, 12-й тур Лиги 1 сезона-2019/2020



«Дижон» до битвы с действующим чемпионом плёлся в зоне вылета, набрав девять очков за 11 туров. Букмекеры предлагали поставить на хозяев примерно за 12.00. В старте «ПСЖ» вышли все сильнейшие из тех, кто был здоров, но парижан это не спасло. Шуиар и Кадис двойным ударом ответили на гол Мбаппе и принесли аутсайдеру столь необходимую победу.

«Интер» — «Барселона», 10 декабря, шестой тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020



Возможно, самый неоднозначный матч с точки зрения вывески. Победа «Барселоны» сама по себе не похожа на сенсацию, но коэффициент на каталонцев находился около отметки 5.50. Сине-гранатовые уже обеспечили себе первое место в группе. В основе у гостей вышли Нето, Тобидо, Ваг, Фирпо, Аленья и Сайоль. «Интеру» была нужна только победа, но Антонио Конте снова постигла неудача в Лиге чемпионов. 1:2 и чёрно-синие отправились в Лигу Европы.



А на ком из фаворитов в прошедшем году обожглись вы?



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