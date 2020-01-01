«Даллас» — «Нэшвилл». Прогноз: Худобин и Радулов не спасут «шерифов» от проблем

1 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» в Далласе встретится с «Нэшвилл Предаторз». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «шерифов» в основное время можно с коэффициентом 2.27.

Анализ матча «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз» (01.01.2020)

«Даллас» напрочь завалил стартовые две недели регулярного чемпионата НХЛ, зато дальше выдал лишь один неудачный отрезок. Случился он на границе ноября и декабря, когда команда потерпела четыре поражения подряд. В остальное время результаты выглядели отлично и положение быстро удалось исправить.



Новый год команда встретила на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, отстав лишь от действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса» и прогрессирующего «Колорадо» с обилием ярких молодых исполнителей. Это наглядный показатель работы, которую удалось проделать «Старз» в последние месяцы.



«Шерифы» могут оступаться и заваливать отдельные матчи, но почти всегда после них идёт победа над крепким соперником. Скажем, после разгромных поражений от «Флориды» (4:7) и «Калгари» (1:5) они ушли на мини-каникулы, отдохнули пять дней, а затем хлопнули «Колорадо» по буллитам (3:2 Б). На десерт ещё и закрыли бэк-ту-бэк гостевой победой над «Аризоной» (4:2).



Впереди у подопечных Рика Боунесса битва с нестабильным «Нэшвиллом». «Хищники» определённо обладают неплохим потенциалом, однако никак не могут нащупать баланс. В середине ноября они выдали ужасную серию поражений, после которой так и не смогли полноценно прийти в себя.



С тех пор «Предаторз» бросает из стороны в сторону. Достаточно сказать, что за прошедшие полтора месяца они не разу не выигрывали больше двух раз подряд. И не разу не проигрывали больше двух раз подряд. Если верить этой закономерности, то в Техасе они победят, поскольку два предыдущих поединка завершились неудачно.



Речь о бэк-ту-бэке с «Питтсбургом», который получился максимально неудачным. На своём льду «Нэшвилл» уступил безо всяких шансов (2:5), а на выезде получил 0:3 после девяти минут, геройски сравнял счёт и всё равно остался ни с чем. «Пингвины» вернули себе лидерство за 63 секунды до сирены, а вскоре забросили ещё одну шайбу в пустые ворота (6:4).



У подопечных Питера Лавиолетта имеется лишний день отдыха, что довольно приятно. Кроме того, они будут невероятны злы после обиднейшего поражения от «Питтсбурга». Ну и последнее: «Даллас» для них — это крайне принципиальный соперник. В минувшем плей-офф именно «шерифы» выбили их в первом раунде плей-офф в шести встречах.



Единственный очный поединок в нынешней регулярке также обернулся неудачей. «Старз» разгромили противника на чужом льду (4:1), хотя пропустили первыми. В тот вечер чудеса творил Антон Худобин, отразивший 37 бросков из 38. Пекка Ринне, для сравнения, пропустил четыре шайбы с 22 бросков.

Получится ли у голкипера хозяев вновь выдать бенефис — большой вопрос. Так что мы сыграем по коэффициенту и проверим итоговую победу «Нэшвилла» за 2.16. Логика простая: команды близки по уровню, а гости при этом должны иметь огромнейшую мотивацию. Раз на гостей дают заметно больше «двойки», надо брать.

Ставки на матч «Даллас Старз» — «Нэшвилл Предаторз»

У подопечных Питера Лавиолетта имеется лишний день отдыха. Кроме того, они будут невероятны злы после обиднейшего поражения от «Питтсбурга». Ну и последнее: «Даллас» для них — это крайне принципиальный соперник. В минувшем плей-офф именно «шерифы» выбили их в первом раунде плей-офф в шести встречах. Проверим итоговую победу гостей.

Ставка: итоговая победа «Нэшвилла» за 2.16.