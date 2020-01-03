«Сочи» — ЦСКА. Прогноз: проверяем коэффициент 3.90 в матче КХЛ

4 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Сочи встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время можно с коэффициентом 1.49.

Анализ матча «Сочи» — ЦСКА (04.01.2020)

ЦСКА заигрался в заключительном матче 2019 года с «Локомотивом», придумав себе проблемы на ровном месте. Вёл 2:0 к 40-й минуте, пропустил три шайбы подряд и спасся за 90 секунд до финальной сирены. А в концовке овертайма всё же выстрадал победу (4:3 ОТ).



В остальном положение максимально комфортное. Ноябрьский кризис остался позади, действующий обладатель Кубка Гагарина набрал привычный ход и вновь поставил набор очков на поток. В девяти последних встречах одержано восемь побед, семь из них — в основное время.



Единственная неудача легко объяснима: пришлось играть два дня подряд и сил в какой-то момент не хватило. Красно-синие дожали «Металлург» (3:2), а уже спустя 21 час вышли играть с московским «Динамо». Поединок получился равным, но пара ошибок и слабая реализация привели к разгрому (0:3).



Подопечные Игоря Никитина получили пять дней на отдых. Впереди выездная серия по маршруту Сочи — Уфа — Москва (очередной раунд противостояния с «Динамо»). Надо сказать, что «леопарды» в последнее время начали подавать признаки жизни, хотя по прежнему находятся за пределами зоны плей-офф.



Впрочем, шансы у них наверняка будут. Дело в том, что «Витязь» после очередного обмена со СКА повалился со страшной скоростью, потерпев 18 поражений в 24 последних матчах. На сегодня «Сочи» отстаёт от клуба из Подольска на шесть очков, проведя на одну игру больше.



Вроде бы разница солидная, но с таким «Витязем» можно и нужно бороться. Достаточно просто набирать очки и оказывать дополнительное давление. В последнее время получается недурно: пять побед в девяти предыдущих поединках при одном поражении в овертайме.



Шансы набрать очки с отдохнувшими красно-синими, понятное дело, невысоки. Статистика очных встреч только подтверждает впечатление: «леопарды» ни разу не выигрывали у ЦСКА на своём льду при десяти попытках. А в пяти последних случаях забрасывали не более одной шайбы.

От этого и будем отталкиваться. ИТМ 1,5 шайбы «Сочи» идёт за 1.65 — скромновато. Мы бы выбирали между ИТМ 1 шайбы «Сочи» за 2.48 и победой ЦСКА всухую за 3.90. Вторая ставка — ИТБ 0,5 очка Иржи Секача за 2.30. Чех пережил затяжную засуху, но в поединке с «Локомотивом» забросил важнейшую шайбу, которая способна стать импульсом.

Ставки на матч «Сочи» — ЦСКА

Шансы набрать очки с отдохнувшими красно-синими невысоки. «Леопарды» ни разу не выигрывали у ЦСКА на своём льду при десяти попытках. А в пяти последних случаях забрасывали не более одной шайбы. Пожалуй, можно даже рискнуть и взять победу ЦСКА всухую за 3.90.



Ставка №1: победа ЦСКА всухую за 3.90.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Иржи Секача за 2.30.