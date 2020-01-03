«Эспаньол» — «Барселона». Прогноз: Месси включит режим бога в дерби

4 января на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в матче 19-го тура испанской Примеры «Эспаньол» примет «Барселону». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Эксперты считают сине-гранатовых явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Лионеля Месси и Луиса Суареса в букмекерских конторах можно за 1.48. Победа «попугаев» оценивается аналитиками коэффициентом 6.85.

Прогноз матча «Эспаньол» — «Барселона» (4.01.2020)

«Барселона» и «Эспаньол» находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Сине-гранатовые набрали 39 очков и лидируют в Примере, а «попугаи» с десятью баллами идут на последнем месте. Впрочем, оба коллектива неплохо смотрятся в еврокубках.



Месси и компания с запасом выиграли группу F в Лиге чемпионов и на стадии 1/8 финала сразятся с итальянским «Наполи». Эрнесто Вальверде продолжают критиковать, но результат в нынешних условиях достигается, а это самое важное. Хотя главные матчи для «Барселоны» ещё впереди.



«Эспаньол» занял первое место в группе H в Лиге Европы и в 1/16 финала встретится с мощным «Вулверхэмптоном». Учитывая позиции «попугаев» во внутреннем первенстве, все силы команды наверняка будут брошены на Примеру. Коллектив Фернандеса Абелардо постарается спасти сезон, вот только в ближайшем матче заполучить хотя бы одно очко будет невероятно трудно.



Чистая победа «Барселоны» в букмекерских конторах доступна за 1.48. Неплохо выглядит фора «-1,5» на гостей за 2.33, но мы предпочтём поставить на личную статистику. С коэффициентом 3.00 можно проверить индивидуальный тотал голов Лионеля Месси больше 1,5. Выбор, безусловно, рискованный, но великий аргентинец способен сделать дубль или даже хет-трик.



В прошлом сезоне «Барселона» выиграла оба каталонских дерби с «Эспаньолом». В домашнем матче сине-гранатовые победили со счётом 2:0, и оба мяча забил Месси. В гостевом поединке коллектив Эрнесто Вальверде разгромил соперника (4:0), а Лео снова оформил дубль. «Попугаи» уже изрядно настрадались от лучшего игрока мира.



В нынешнем сезоне Месси часть времени потратил на восстановление, а затем на набор оптимальной формы. Аргентинец отыграл в Примере 11 полных матчей, и за это время трижды забивал не меньше двух голов. В настоящий момент Лео должен чувствовать себя ещё лучше, чем прежде.



«Барселона» нуждалась в Месси, поэтому Вальверде выпускал своего лидера иногда хотя бы на тайм. Из-за двухнедельной зимней паузы Лео получил полноценный отдых. Когда легенда сине-гранатовых находится в тонусе и физически готов, то соперникам не позавидуешь. Защите «Эспаньола» придётся разрываться между звёздами «Барселоны».

Месси способен в любой момент включить режим Бога и сделать результат за пару минут. Штрафной, пенальти, двоечка с Суаресом или Альбой, сольный проход, добивание, резкое включение в штрафную, удар в касание с дистанции – вариантов множество. Для коэффициента 3.00 ставка имеет высокие шансы на проход.

Ставка на матч «Эспаньол» — «Барселона»

С коэффициентом 3.00 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал голов Месси больше 1,5. В обоих матчах прошлого сезона с «Эспаньолом» Лео делал дубль. Аргентинец получил двухнедельную паузу, соскучился по футболу и готов продолжать покорять бомбардирские рекорды.



Ставка: индивидуальный тотал Лионеля Месси больше 1,5 с коэффициентом 3.00.

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