«Хьюстон» — «Филадельфия». Прогноз: ставим против Эмбиида с коэффициентом 2.95

4 января на паркете «Тойота-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» примет «Филадельфию Сиксерс». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты отдают предпочтение коллективу Майка Д’Антони. Сделать ставку на команду Джеймса Харден и Расселла Уэстбрука с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.54. Победа Джоэла Эмбиида с партнёрами оценивается аналитиками коэффициентом 2.64.

Прогноз матча «Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» (4.01.2020)

«Хьюстон» пережил непростой отрезок из-за повреждений лидеров, но звёзды «Рокетс» быстро вернулись в строй. Команда Майка Д’Антони идёт на четвёртой строчке на Западе с балансом 23-11 и сохраняет приличные шансы на победу в конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Филадельфия» продолжает по большей части бороться не с соперниками, а с собственной неуклюжестью и отсутствием стабильности. «Сиксерс» выдали запредельный по самоотдаче поединок с «Бакс» и с запасом переиграли лучшую на данный момент команду Востока, после чего уступили «Орландо», «Майами» и «Индиане».

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам, что вполне логично. За «Хьюстон» не сыграет Грин, пропал с радаров Нене, в прошлом матче не принимал участие Чендлер, но всё это баскетболисты в лучшем случае с дальнего конца скамейки.

У «Сиксерс» также есть кадровые проблемы, однако и здесь речь о резервистах. «Филадельфии» не помогут Тибулл и Болден, под сомнением участие в матче Энниса. У коллектива Бретта Брауна на выезде ужасные 7-11, поэтому победа «Хьюстона» смотрится логично, но мы пойдём на риск.

В личной статистике многие предложения выглядят сомнительно. Показатели Хардена зависят от того, какую защитную схему выберет «Филадельфия», Эмбиид может посадить на фолы Капелу, а Уэстбрук, Симмонс, Харрис и Хорфорд способны как выдать гениальный матч, так и провалиться.

Если рисковать, то разумнее это делать за солидный коэффициент. Например, индивидуальный тотал блок-шотов Хауса больше 0,5 идёт за 2.95. Главной опасностью для ставки мы назовём статистику «Филадельфии». «Сиксерс» находятся в топ-3 лиги среди команд, которых реже других накрывают соперники.

В среднем по сезону у Хауса 0,6 блок-шота за матч. Дануэль выдал фантастическую серию на старте нынешнего регулярного чемпионата, накрывая оппонентов в семи поединках подряд. Начиная со второй недели ноября, форвард сдал позиции, однако совсем недавно снова прибавил.

Хаус отвешивал хотя бы один «горшок» соперникам в 14 из 28 поединков в нынешнем сезоне. За шесть последних матчей Даниэль в четырёх случаях не уходил с паркета без поставленного блок-шота. Математика говорит, что даже за коэффициент в районе 2.25 ставка смотрелась бы выгодно, а ведь букмекеры дают вкусные 2.95.

Ставка на матч «Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс»

С коэффициентом 2.95 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал блок-шотов Хауса больше 0,5. Даниэль в среднем выписывает 0,6 «горшка» за матч, преодолел установленную планку в половине поединков сезона и отмечался в выбранном статистическом показателе в четырёх из шести последних встреч.

Ставка: индивидуальный тотал Дануэля Хауса больше 0,5 блок-шота с коэффициентом 2.95.

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